Котельные Невельского района планируют перевести на сжиженный природный газ

В Невельском районе в скором будущем может начаться реализация проекта по переводу котельных на сжиженный природный газ.

Планируется построить мини-завод по производству СПГ на базе Анивских газовых месторождений. К сожалению, маловероятно, что магистральный газопровод по программе газификации Сахалина будет в ближайшие годы проложен до Невельского района - самого южного на острове муниципалитета. В связи с этим, губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко было дано поручение рассмотреть вопрос об обеспечении Невельского района сжиженным природным газом, который можно доставлять с того же Анивского месторождения автотранспортом. Об этом сообщается на сайте администрации Невельска.

Возможность строительства в Невельском районе станции приема, хранения, регазификации (СПХР) сжиженного природного газа изучают сегодня специалисты японской компании JGC Corporation. Основанная в 1928 году, корпорация сегодня является не только одной из ведущих предприятий Японии в сфере инжиниринга и промышленного строительства, но и реализует крупные проекты по всему миру, в том числе на территории России.

Представители компании JGC Corporation в сопровождении руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Андрея Белоусова посетили Невельский район, где осмотрели местные котельные и предполагаемые площадки для строительства СПХР. Затем в районной администрации состоялась встреча с мэром Невельского городского округа Владимиром Пак, в ходе которой стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества по реализации пилотного проекта.

Задача компании на первом этапе – определить экономическую целесообразность строительства объекта, включая необходимые для муниципалитета объемы природного газа, удобство логистики, а также разработка технических условий для строительства объекта.

Как подчеркнул Владимир Пак, Невельский район готов к сотрудничеству, так как крайне заинтересован в переводе на природный газ районной котельной, работающей сегодня на весьма дорогостоящем жидком топливе.

Удешевление ресурсов положительно скажется на развитии многих производств. Кроме того, в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос об использовании сжиженного газа для нужд населения городского округа в бытовых условиях, что поможет сократить расходы на коммунальные услуги.