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Еще одну канатную дорогу построят на "Горном воздухе" в Южно-Сахалинске
Фото Артема Удодова

Еще одну канатную дорогу построят на "Горном воздухе" в Южно-Сахалинске

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость работ оценена на сумму почти 2 млрд рублей

СТК «Горный воздух» объявил конкурс на строительство еще одной канатной дороги на горнолыжном комплексе в Южно-Сахалинске.

Как говорится в конкурсных документах, опубликованных сегодня на сайте госзакупок, новую подвесную канатную дорогу с 6-местными отцепляемыми креслами возведут на северном склоне горы Красная.

Победителю конкурса предстоит разработать проектно-сметную документацию, провести изыскательские работы, построить кресельную канатную дорогу протяженностью по склону почти 2,4 км пропускной способностью не менее 2,8 тыс. человек в час и провести работы по пуску-наладке.

Как сообщает всероссийский отраслевой журнал "Строительство", стоимость работ оценена на сумму почти 2 млрд рублей. Работы должны быть реализованы до 25 ноября 2017 года.

Заявки принимаются до 17 января 2017 года включительно, победитель будет известен 18 января.

вчера, в 09:44 0
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Комментарии
Tosik
Написано вчера, в 09:46
А работать кто будет, на ГВ канатчиков-профессионалов нет, работают пенсионеры одни.
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+1
КиР84
Написано вчера, в 10:05 Отредактированно вчера, в 10:05
Tosik, профи есть, проходили обучения, но это только начальники смен и главный инженер.
Я думаю будут обучать!
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0
Tosik
Написано вчера, в 10:13
КиР84, Простите! А когда главный инженер стоял на морозе, дежуря на канатке, как мужики? Обучение проходили? Простите Вы знаете сколько стоит обучит одного специалиста КД в Сочи? Такие учебы Вы точно не проходили..
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0
КиР84
Написано вчера, в 10:45
Tosik, проходили когда строили первую канатку в 2007 году.
Те кто стоят на улице дежурные, они проходят инструктаж.
Сейчас обученных людей 4-6 человек, точно не помню. Так как кто то уходил.
Поверьте, я знаю о чем говорю, сам на стк почти два года отработал
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+1
Еще 10 комментариев
Online
Qwerty Online
Написано вчера, в 10:44
Вот где деньги отмывают вагонами
После таких проектов, неудивительно, что жителей Сахалина считают более чем обеспеченными. За чей счет банкет, товарищи(((
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+6
Online
yuijklr2015 Online
Написано вчера, в 12:47
https://versia.ru/prezident-vneshprombanka-larisa-..

И обещала их вернуть для строительства горного воздуха
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0
Online
крыс Online
Написано вчера, в 14:22
Прощай, Красная. Я рад что успел увидеть её красоты.
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0
Иван Ярцев
Написано вчера, в 16:35
О каких 2млрд Вы пишите??? если зайти на сайт госзакупок то видим НАЧАЛЬНАЯ (МАКС.) ЦЕНА ДОГОВОРА 1 009 987 185,00 Российский рубль..
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0
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