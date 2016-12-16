Еще одну канатную дорогу построят на "Горном воздухе" в Южно-Сахалинске

Фото Артема Удодова

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость работ оценена на сумму почти 2 млрд рублей

СТК «Горный воздух» объявил конкурс на строительство еще одной канатной дороги на горнолыжном комплексе в Южно-Сахалинске.

Как говорится в конкурсных документах, опубликованных сегодня на сайте госзакупок, новую подвесную канатную дорогу с 6-местными отцепляемыми креслами возведут на северном склоне горы Красная.

Победителю конкурса предстоит разработать проектно-сметную документацию, провести изыскательские работы, построить кресельную канатную дорогу протяженностью по склону почти 2,4 км пропускной способностью не менее 2,8 тыс. человек в час и провести работы по пуску-наладке.

Как сообщает всероссийский отраслевой журнал "Строительство", стоимость работ оценена на сумму почти 2 млрд рублей. Работы должны быть реализованы до 25 ноября 2017 года.

Заявки принимаются до 17 января 2017 года включительно, победитель будет известен 18 января.