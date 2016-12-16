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До нового года на Сахалине в продажу поступит 200 тонн охлажденного мяса бройлеров
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До нового года на Сахалине в продажу поступит 200 тонн охлажденного мяса бройлеров

Итоги года в сельском хозяйстве и планы на будущее обсудили в правительстве региона

Сельскохозяйственную отрасль региона ждет техническое перевооружение. О том, чего смогли достичь, и о перспективах на будущее шла речь на совещании при губернаторе Олеге Кожемяко. В ходе него обсуждались вопросы финансирования отрасли, реализации инвестиционных проектов и другие. В мероприятии приняли участие руководители регионального министерства сельского хозяйства и ведущих агропромышленных предприятий.

Подводя итоги уходящего года, глава региона отметил, что сельское хозяйство области добилось серьезных успехов.  Объем производства продукции увеличился почти на 11,5%. Растениеводы вырастили на 11 тысяч тонн больше картофеля по сравнению с прошлым годом.

Сахалинские аграрии ввели в эксплуатацию 40 тысяч квадратных метров теплиц. Что позволило вырастить на 1000 тонн овощей закрытого грунта больше прошлогодних показателей. Впервые за многие годы начался выпуск мяса птицы. До нового года в продажу поступит 200 тонн охлажденного мяса бройлеров. 

Глава региона призвал руководителей агропредприятий области особое внимание уделить техническому обновлению сельхозугодий. Во многих совхозах назрела необходимость в замене парка специализированной техники.

- Урожайность во многом зависит от того, сколько машин работает на полях. Этот год дал понять: тракторов и комбайнов для оперативной и плодотворной работы не хватает. Необходимо постараться закрыть потребности в сельхозмашинах до весны, к началу весенне-полевого сезона, - сказал Олег Кожемяко.

Министр сельского хозяйства области  Михаил Кузьменко рассказал, что в текущем  году было приобретено 458 единиц техники. Это в два раза больше, чем в 2015-м. В основном,  это энергонасыщенные тракторы и широкозахватная техника.

- Расширение и техническая модернизация производства останутся приоритетными направлениями и в будущем году. Особое внимание уделим развитию животноводства, растениеводства, поддержим и личные подсобные хозяйства. Также сохраним субсидирование приобретения техники для фермерских хозяйств и сельхозпредприятий в размере 50 % от ее стоимости с учетом доставки до региона, - подчеркнул министр.

Особое внимание в будущем году уделят кормозаготовке, с учетом пополняющегося поголовья животных. Участники совещания также обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов по импортозамещению в 2017 году. О работе в данном направлении рассказали руководители сахалинских сельхозпредприятий.

Так, к примеру, в совхозе «Южно-Сахалинский» будет создан семеноводческий центр по производству семян картофеля. Совхоз «Тепличный» продолжит строительство нового комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта с применением системы дополнительной подсветки. Предприятие «Мерси Агро Сахалин» начнет разработку проекта по строительству цеха по переработке мяса и выпуску колбасных изделий и деликатесов. «Совхоз Корсаковский» завершит строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов основного стада в селе Раздольное, а на птицефабрике «Островная» реконструируют и модернизируют не менее 8 корпусов бройлерного производства.

Развитие сельского хозяйства – это в первую очередь продовольственная безопасность нашего региона. Мы очень много сделали, смогли увеличить объемы производства собственной мясной продукции, молока, стали выращивать гораздо больше овощей, картофеля. Но и этого недостаточно. Нужно наращивать темпы, а для этого необходима техника и люди. Машины мы закупим, а людей, способных управлять ими,  необходимо найти. Прошу рассмотреть возможности создания на своих предприятиях учебных центров, где желающие могли бы научиться механизаторскому делу и трудоустроится к вам в колхозы, - обратился губернатор к аграриям. 

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:28 +1
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Комментарии
Page85
Написано вчера, в 12:34
Бабки с ума от радости сойдут
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 13:38
Page85, интересно, успеют они "освоить" 200 тонн бройлеров до конца года?
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+4
yur
Написано вчера, в 13:48
Русалка Обыкновенная, сейчас начнут списки составлять
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+4
Page85
Написано вчера, в 13:56
Русалка Обыкновенная, эти всё успеют
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+3
Еще 1 комментарий
Eskobar88
Написано вчера, в 13:11
Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг этого охлажденного мяса делают.
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+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 14:01
Говорят вкусные, но пока попробовать не удавалось..
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+2
Елена Кириченко
Написано вчера, в 15:42
представила очередь и бабусек с баулами
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+3
Reader
Написано вчера, в 16:36
дайте хоть попробовать эту чудо-птицу
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+3
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