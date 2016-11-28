Депутаты сахалинской облдумы в первом чтении одобрили отмену всеобщих выборов мэров

Сегодня, 22 декабря депутаты облдумы в первом чтении одобрили изменение порядка избрания глав муниципалитетов.

Официально законопроект называется «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов, а также о порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской области». По сути, он означает отмену всеобщих выборов мэров в области.

Эта спорная, чего там говорить, инициатива была принята в работу молниеносно – 25 ноября ее озвучили на гражданском форуме, тут же были разосланы указания по районам - обсудить и доложить свои заключения. Муниципалитеты так же оперативно отреагировали. Все, за исключением одного, законопроект если не поддержали открыто, то, по крайней мере, не высказались против него. Только в Корсакове члены местного собрания разделились по отношению к поправкам ровно поровну – 50% депутатов высказались за новый порядок, 50% - против. В Корсакове, напомню, выборы уже отменили, и там мэра сменил сити-менеджер.

Ранее мало кто понимал, как будут назначаться главы муниципалитетов. Представляющий законопроект Павел Сивоконов объяснил. Итак.

Главу муниципального образования в муниципалитетах будут избирать депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Этот порядок будет распространяться на городские округа, отвечающие следующим критериям:

1) осуществление органами местного самоуправления значительного числа отдельных государственных полномочий Сахалинской области (более 80 указанных полномочий);

2) территория городского округа, включена в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

3) на территории городского округа находится один или несколько населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, определяемых в соответствии со строительными нормами и правилами.

Если городской округ не отвечает перечисленным критериям, то там глава муниципалитета либо выбирается на выборах, либо избирается представительным органом из числа депутатов, либо избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, прошедших конкурс.

В случае избрания на муниципальных выборах, глава района либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию. Подобный порядок устанавливается и для тех, кого выбирают депутаты из своего состава.

В случае избрания главы представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он возглавляет только местную администрацию.

Перечисленные критерии вызвали у депутатов вопросы. «Почему именно такие? При чем тут сейсмичность, и как она связана с выборами? Ну, давайте введем пункт о водопроводе. Если в муниципалитете есть всеобщее водоснабжение, там всеобщие выборы не нужны», - иронизировала Галина Подойникова.

Но на это нашелся ответ с отсылом в историю. Дело в том, что по новому порядку главу муниципалитета можно заменить за полтора месяца, тогда как по имеющемуся сейчас, все процедуры – подготовка к выборам и их проведение занимают до полугода. Депутатам напомнили про невельское землетрясение и те задачи, которые пришлось в тот момент решать мэру. Мол, если район в подобной ситуации останется без главы, это будет плохо.

Аргументация инициаторов, при всей внешней непопулярности законопроекта, показалась убедительной даже некоторым коммунистам, которые часто голосуют против предложений властей. Упоминалось о том, что выборы сейчас «превратились в шоу». Что на муниципальные выборы сейчас приходят 12-14% населения, и считать их всеобщими - некоторое преувеличение. Говорилось, что в результате таких выборов к власти, как, например, в Бошняково, приходили люди высшего образования не имеющие, а судимость, наоборот – имеющие. Что часто компетентность выбранных мэров оставляла желать лучшего. Александр Болотников и вовсе заявил, что если все районы финансовой самостоятельности не имеют и полностью зависят от областных властей, то какая-то другая самостоятельность - это фикция. Кто дает деньги, тот и должен управлять. Поэтому разговоры об укреплении вертикали власти в ходе обсуждения звучали вполне серьезно, без всякого сарказма.

Но даже при всем этом законопроект обсуждали как-то неуверенно.

- Не нарушаем ли мы при этом права жителей? – сомневалась обычно резкая Светлана Иванова. – Что нам скажет население?

- Есть желающие высказаться от лица населения? – спрашивал Владимир Ефремов.

Желающих не находилось.

Виктор Середа признавал, что закон нужный и нужно голосовать, но предостерегал коллег: «Нам нужно быть готовым к тому, что какая-нибудь инициативная группа населения опротестует новый порядок в суде».

Тем не менее 18 депутатов проголосовали за отмену всеобщих выборов. В первом чтении законопроект принят.