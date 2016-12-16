Начальник управления по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска увольняется
Егору Умнову прочат место в министерстве спорта и молодежной политики области на должность заместителя министра
Как стало известно astv.ru, в мэрии Южно-Сахалинска очередные кадровые перестановки. Пост руководителя управления по физической культуре и спорту администрации города оставляет Егор Умнов, который занимал его много лет.
Неофициальные источники заявляют, что Умнов сядет к кресло заместителя министра спорта и молодежной политики Сахалинской области и будет курировать вопросы молодежной политики. О переходе на повышение говорят как о свершившемся факте. Однако замминистра - должность конкурсная, результаты конкурса станут известны только завтра, 22 декабря. Впрочем, в исходе процедуры мало кто сомневается.
Направление молодежной политики для Умнова знакомое - он много лет занимался этим в мэрии. Однако в масштабах области молодежная политика как таковая отсутствовала. По крайней мере именно так говорили депутаты областной думы. За это направление получал нагоняи от бывшего губернатора Хорошавина бывший министр спорта и молодежной политики Олег Саитов. Было решено даже вычленить молодежную политику из минспорта, превратив в отдельное ведомство. На пост главы агентства из Москвы пригласили Павла Плетнева. После ареста Хорошавина эти планы были свернуты.
Обязательно "Сядит в кресло"...
управлений всяких..за такую зарплату управление по физкультуре надо наоборот вводить в министерство спорта.
А молодёжная политика-известно для чего - готовить кадры для хороших кресел...только потом 50% минимум не оправдывают...либо проворовался,либо ещё какой косяк...