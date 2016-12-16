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Начальник управления по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска увольняется

Начальник управления по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска увольняется

Егору Умнову прочат место в министерстве спорта и молодежной политики области на должность заместителя министра

Как стало известно astv.ru, в мэрии Южно-Сахалинска очередные кадровые перестановки. Пост руководителя управления по физической культуре и спорту администрации города оставляет Егор Умнов, который занимал его много лет.

Неофициальные источники заявляют, что Умнов сядет к кресло заместителя министра спорта и молодежной политики Сахалинской области и будет курировать вопросы молодежной политики. О переходе на повышение говорят как о свершившемся факте. Однако замминистра - должность конкурсная, результаты конкурса станут известны только завтра, 22 декабря. Впрочем, в исходе процедуры мало кто сомневается.

Направление молодежной политики для Умнова знакомое - он много лет занимался этим в мэрии. Однако в масштабах области молодежная политика  как таковая отсутствовала. По крайней мере именно так говорили депутаты областной думы.  За это направление получал нагоняи от бывшего губернатора Хорошавина бывший министр спорта и молодежной политики Олег Саитов. Было решено даже вычленить молодежную политику из минспорта, превратив в отдельное ведомство. На пост главы агентства из Москвы пригласили Павла Плетнева. После ареста Хорошавина эти планы были свернуты.

 

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 17:07 +5
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Комментарии
924188
Написано 21 декабря, в 17:09
Свято место, пусто не бывает.
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+1
zfuske
Написано вчера, в 07:04
924188, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
Eskobar88
Написано 21 декабря, в 17:10
Подворотня против спорта.
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+4
Сергей Макаров
Написано 21 декабря, в 17:12
А кого на место Умнова назначают?
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+1
Ярославчик
Написано 21 декабря, в 17:34
Умнов заменит Владислава И в министерстве.
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 01:14
Ярославчик, а Владислав И - тоже на повышение?
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0
Ярославчик
Написано вчера, в 08:26
Veronika1211, Да. В аппарат губернатора.
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+1
lvista
Написано 21 декабря, в 17:46
Мы на себе ощутили его "безупречную" работу. Городской бассейн в ноябре!!!! Группы открыл. До ноября не могли все отелиться. Работнички
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+5
MrFreeman
Написано 21 декабря, в 17:58 Отредактированно 21 декабря, в 17:58
Пусть должность и конкурсная, Егор Умнов всё равно займёт злачную должность. Оклад у него, согласно отчётам, всем известны, почти как у министра Зайцева. Как разыгрывается конкурс в Южно-Сахалинске всем известно и по гимназии, где работает супруга чиновника. Ничего личного. Ложь неприятна.
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+3
Hana
Написано 21 декабря, в 18:14
В министерстве спорта нужно не кресло занимать,а беговую дорожку.
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+5
VULKAN
Написано 21 декабря, в 18:45
Написано по-русски: "Неофициальные источники заявляют, что Умнов сядет к кресло заместителя министра спорта и молодежной политик Сахалинской области и будет курировать вопросы молодежной политики.".

Обязательно "Сядит в кресло"...
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+3
евгений
Написано 21 декабря, в 19:02
VULKAN, СядЕт.
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+2
VULKAN
Написано 21 декабря, в 19:34
евгений, Это я для красного словца так написала: сядИт
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+2
Сергей Сергеевич
Написано вчера, в 06:32
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+1
евгений
Написано 21 декабря, в 19:35
Принято, прощаю.
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+3
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 19:44
расплодили чиновников-дармоедов.
управлений всяких..за такую зарплату управление по физкультуре надо наоборот вводить в министерство спорта.
А молодёжная политика-известно для чего - готовить кадры для хороших кресел...только потом 50% минимум не оправдывают...либо проворовался,либо ещё какой косяк...
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+1
Маргарита
Написано 21 декабря, в 23:25
Руководители, министры, замы, депутаты, все млин начальники, даже нафиг не кого послать, а толку нет
тьфу
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+1
katenok1183
Написано вчера, в 16:45
Я уж думала пить и курить начал,поэтому))))))
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0
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