Начальник управления по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска увольняется

Как стало известно astv.ru, в мэрии Южно-Сахалинска очередные кадровые перестановки. Пост руководителя управления по физической культуре и спорту администрации города оставляет Егор Умнов, который занимал его много лет.

Неофициальные источники заявляют, что Умнов сядет к кресло заместителя министра спорта и молодежной политики Сахалинской области и будет курировать вопросы молодежной политики. О переходе на повышение говорят как о свершившемся факте. Однако замминистра - должность конкурсная, результаты конкурса станут известны только завтра, 22 декабря. Впрочем, в исходе процедуры мало кто сомневается.

Направление молодежной политики для Умнова знакомое - он много лет занимался этим в мэрии. Однако в масштабах области молодежная политика как таковая отсутствовала. По крайней мере именно так говорили депутаты областной думы. За это направление получал нагоняи от бывшего губернатора Хорошавина бывший министр спорта и молодежной политики Олег Саитов. Было решено даже вычленить молодежную политику из минспорта, превратив в отдельное ведомство. На пост главы агентства из Москвы пригласили Павла Плетнева. После ареста Хорошавина эти планы были свернуты.