Анива стала лучшим сахалинским муниципалитетом 2016 года

В начале 2016 года между губернатором Олегом Кожемяко и главами районов были заключены соглашения о достижении планируемых значений показателей эффективности деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для каждого муниципального образования региона установлены индивидуальные, а также общие показатели по управлению финансами и закупочной деятельностью, в зависимости от приоритетов социально - экономического развития.

Данные показатели охватывают различные направления деятельности органов местного самоуправления. Среди них - строительство детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт дворовых территорий, обустройство туристических объектов.

Для каждого муниципалитета было установлено около 40 показателей. Такие как: привлечение молодых специалистов в школы и больницы, предоставление жилья и земельных участков многодетным семьям, расселение аварийного жилищного фонда, сокращение дефицита местного бюджета, централизация закупок, увеличение посевных площадей и так далее.

По итогам года определена тройка лучших муниципальных образований: «Анивский» городской округ, Южно-Сахалинск и «Невельский» городской округ. Победителей поздравил глава региона Олег Кожемяко и вручил сертификаты на предоставление грантов.

- Вопрос эффективности работы органов власти всех уровней и результативности использования имеющихся ресурсов сегодня стоит на первом месте. Те муниципальные образования, которые достигли наивысших результатов и далее будут получать гранты от правительства. Рассчитываю, что в следующем году вы не снизите эффективность своей работы, - обратился к главам муниципалитетов Олег Кожемяко.

Отмечены были также «Томаринский» и «Поронайский» городские округа. Однако войти в число победителей они не смогли.

- Сегодня мы оказались на пятом месте данного рейтинга. Нам еще есть над чем работать. Ведь при проведении оценки муниципалитетов учитывались не только достижения установленных показателей, но и ряд других аспектов. Лично наш рейтинг был снижен из-за выявленных нарушений в законодательстве о государственной и муниципальной службе. Мы постараемся не допускать подобных ошибок и выйти на призовое место, - сказал мэр Поронайского городского округа Александр Радомский.