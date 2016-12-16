новости
новости
Регистрация
Анива стала лучшим сахалинским муниципалитетом 2016 года

Анива стала лучшим сахалинским муниципалитетом 2016 года

Самые эффективные районы области получили гранты

В начале 2016 года между губернатором Олегом Кожемяко и главами районов были заключены соглашения о достижении планируемых значений показателей эффективности деятельности.  Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для каждого муниципального образования региона установлены индивидуальные, а также общие показатели по управлению финансами и закупочной деятельностью, в зависимости от приоритетов социально -  экономического развития.

Данные показатели охватывают различные направления деятельности органов местного самоуправления. Среди них - строительство детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт дворовых территорий, обустройство туристических объектов.   

Для каждого муниципалитета было установлено около 40 показателей. Такие как: привлечение молодых специалистов в школы и больницы, предоставление жилья и земельных участков многодетным семьям, расселение аварийного жилищного фонда, сокращение дефицита местного бюджета, централизация закупок, увеличение посевных площадей и так далее.

По итогам года определена тройка лучших муниципальных образований: «Анивский» городской округ, Южно-Сахалинск и «Невельский» городской округ. Победителей поздравил глава региона Олег Кожемяко и вручил сертификаты на предоставление грантов.

- Вопрос эффективности работы органов власти всех уровней и результативности использования имеющихся ресурсов сегодня стоит на первом месте. Те муниципальные образования, которые достигли наивысших результатов и далее будут получать гранты от правительства. Рассчитываю, что в следующем году вы не снизите эффективность своей работы, - обратился к главам муниципалитетов Олег Кожемяко.

Отмечены были также «Томаринский» и «Поронайский» городские округа. Однако войти в число победителей они не смогли.

- Сегодня мы оказались на пятом месте данного рейтинга. Нам еще есть над чем работать. Ведь при проведении оценки муниципалитетов учитывались не только достижения установленных показателей, но и ряд других аспектов. Лично наш рейтинг был снижен из-за выявленных нарушений в законодательстве о государственной и муниципальной службе. Мы постараемся не допускать подобных ошибок и выйти на призовое место, - сказал мэр Поронайского городского округа Александр Радомский.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 15:10 +2
Другие статьи по темам
Место
Анива
Прочее
гранты
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Elen
Написано 21 декабря, в 15:19
Анивчане в лёгком шоке
Ответить
+2
zfuske
Написано вчера, в 07:05
Elen, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
Ответить
−1
dfhtkf
Написано 21 декабря, в 15:20
Анива??
Ответить
+1
Nevelchanin
Написано 21 декабря, в 16:08
Первое место и грант в размере 50 млн. получил Невельский район.Анива 3место .Южный 2место.Журналисты ошиблись.
Ответить
+2
Сандра Клайд
Написано 21 декабря, в 16:28
как могла оказаться Анива в хорошем рейтинге?! там везде бардак.
Ответить
+2
Online
Qwerty Online
Написано 21 декабря, в 17:08
Что-то Ре опять напутала
Ответить
+3
Ярославчик
Написано 21 декабря, в 17:38
Странно. Весь год жители жаловались что ничего не делается, и на тебе первое место.
Ответить
+3
Ярославчик
Написано 21 декабря, в 17:39
А что Корсаков?. Все плохо так?
Эффективный сити-менеджер видать "хорошо" поработал.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте
Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте
Сахалинским учителям будут сразу компенсировать стоимость купленных дров
Сахалинским учителям будут сразу компенсировать стоимость купленных дров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru