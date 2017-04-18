«Наш день»: Радио АСТВ отмечает день рождения
Также в выпуске: Южно-Сахалинск погрузился в многокилометровые пробки из-за ремонта ул. Комсомольской, а сбой системы нарушил работу банкоматов «Сбербанка»
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atm
Написано сегодня, в 11:22
Поздравляю, очень интересная и познавательная программа
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+1
senchick
Написано сегодня, в 11:30
Первый раз слышу о Радио АСТВ, - у меня в машине кроме АвтоРадио и Европы, приемник ничего не ловит. А ну еще как-то ловил ФрешФМ, но и то в районе АСТВ. Так, что довольствуюсь в основном 531, который и за городом ловит...
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