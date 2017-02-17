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«Наш день»: перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

«Наш день»: перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

Также в выпуске: рыбная ярмарка развернулась в Южно-Сахалинске

Автор: Сергей Маслаков, вчера, в 20:16 +1
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Перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

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Комментарии
lvista
Написано вчера, в 20:35
what??????? вот это да, не поверила своим глазам. Дай Бог, чтоб прижилась обратно
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+2
евгений
Написано вчера, в 21:29
lvista, Дай бог что бы пришили туда, куда надо, а не туда, откуда у многих растут.
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+3
gutonastya
Написано вчера, в 21:34
lvista, вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровee. Вот статья Минздрава---- vkk.me/produktu
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−1
babaj
Написано вчера, в 22:36
Будет ли это полноценная рука?
Со мной в больнице лежал мужик с парализованными ногами. Для обычного человека странно,но он просто мечтал,чтобы ему их отрезали. Толку от них ,говорит, нет,только огромные неудобства.
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0
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