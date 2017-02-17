«Наш день»: перерубленную трактором руку пришили сахалинцу врачи областной больницы

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Со мной в больнице лежал мужик с парализованными ногами. Для обычного человека странно,но он просто мечтал,чтобы ему их отрезали. Толку от них ,говорит, нет,только огромные неудобства.