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«Наш день»: всегда много работы и тебя никто не понимает - будни сотрудников "скорой помощи"

«Наш день»: всегда много работы и тебя никто не понимает - будни сотрудников "скорой помощи"

Также в выпуске: "Сахалин" начинает серию игр с "Тахоку фри блейдс"

Автор: Сергей Маслаков, сегодня, в 10:16 +2
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Комментарии
MrFreeman
Написано сегодня, в 10:31
Пришлось столкнуться в прошлом году с сотрудниками Скорой помощи. Доволен. Профессионализм есть. Правда, мне удалось убедить специалиста в том, что у меня другая проблема, а не та, что он ПРАВИЛЬНО диагностировал (о чём, обколотый обезболивающим, потом пожалел).
Всем людям следует помнить - сотрудники Скорой помощи - это не продавцы за прилавком, не рынок для торговли, а люди пришедшие помогать восстановить здоровье, и они заслуживают не потребительского отношения к себе, а человеческого, уважительного.
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