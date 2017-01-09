«Наш день»: всегда много работы и тебя никто не понимает - будни сотрудников "скорой помощи"
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Всем людям следует помнить - сотрудники Скорой помощи - это не продавцы за прилавком, не рынок для торговли, а люди пришедшие помогать восстановить здоровье, и они заслуживают не потребительского отношения к себе, а человеческого, уважительного.