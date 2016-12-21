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«Наш день»: Огурцы из нового тепличного комплекса продегустировал губернатор области

«Наш день»: Огурцы из нового тепличного комплекса продегустировал губернатор области

Также в выпуске: В Дальнем открылся новый детский сад на 220 мест, а из-за малого количества снега на «Горном воздухе» открылась только одна трасса

сегодня, в 09:21 +1
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Место
Сахалинская область
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Комментарии
alyauzhko
Написано сегодня, в 10:41
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением ---- vkk.me/minzdrav
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0
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:38
Потом заехал на молокозавод. Извините, губернатор взял отгулы до завтрашнего вечера.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:19
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+4
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