«Наш день»: Огурцы из нового тепличного комплекса продегустировал губернатор области
Также в выпуске: В Дальнем открылся новый детский сад на 220 мест, а из-за малого количества снега на «Горном воздухе» открылась только одна трасса
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
alyauzhko
Написано сегодня, в 10:41
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением ---- vkk.me/minzdrav
Ответить
0
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:38
Потом заехал на молокозавод. Извините, губернатор взял отгулы до завтрашнего вечера.
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:19
евгений,
Ответить
+4