Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

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Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к ЦБ.

По его словам, Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Пресс-служба Банка России официально подтвердила РИА Новости лишь ранее озвученные планы, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.