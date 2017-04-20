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Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей
cbr.ru

Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот

Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к ЦБ.

По его словам, Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Пресс-служба Банка России официально подтвердила РИА Новости лишь ранее озвученные планы, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч достопримечательностей из 1113 российских городов. Последним этапом конкурса стало всероссийское голосование, на котором определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.
 
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

 

сегодня, в 12:50 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:53
Одна причина для выпуска новых банкнот (и в особенности достоинством 2000 рублей) – рост потребительских цен.
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+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 12:54
Символично
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+1
фeрм
Написано сегодня, в 13:12
ну все, ждем это
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+4
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