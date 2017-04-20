ГИБДД возвращает ручные радары

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Ручные радары для измерения скорости возвращаются в ГИБДД. Устройства модернизировали и защитили от злоупотреблений, сообщают в МВД.

ГИБДД заверяет, что сейчас ручные радары для фиксации нарушений ПДД (превышение скорости или выезд на встречку) используются «почти в половине субъектов РФ», пишет газета «Коммерсантъ». Их применение, по словам представителей Госавтоинспекции, зависит от обстоятельств.

Как сообщает Ассамблея автомобилистов, в крупных центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург радары не используют, но в регионах они действуют. Как правило, это объясняется тем, что в больших городах есть камеры и они фиксируют нарушения автоматически.

При этом ранее сообщалось, что ГИБДД от мобильных комплексов, фиксирующих нарушения откажется, так как приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались.

Зимой этого года Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) дал производителям радаров техзадание: модернизировать приборы, исключив возможность удаления записей. Сообщается, что они с задачей справились и на данный момент 1,5 тысячи мобильных радаров прошли модернизацию. Теперь к записям у сотрудников ГИБДД доступа уже нет, но доступ может быть разблокирован только руководителем подразделения, поясняют в НИЦ БДД.

Таким образом, чтобы исключить злоупотребления, контроль за честное использование модернизированного софта возложен на «руководителей подразделения», отмечают в Госавтоинспекции. По всей видимости, этих сотрудников в ГИБДД считают кристально чистыми.

В адрес модернизированных приборов и ГИБДД уже раздается критика: например, некоторые эксперты предупреждают, что инспекторы могут установить камеру под неправильным углом и водители будут наказываться за мнимые нарушения.