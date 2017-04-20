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ГИБДД возвращает ручные радары
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ГИБДД возвращает ручные радары

Устройства модернизировали и защитили от злоупотреблений

Ручные радары для измерения скорости возвращаются в ГИБДД. Устройства модернизировали и защитили от злоупотреблений, сообщают в МВД. 

ГИБДД заверяет, что сейчас ручные радары для фиксации нарушений ПДД (превышение скорости или выезд на встречку) используются «почти в половине субъектов РФ», пишет газета «Коммерсантъ». Их применение, по словам представителей Госавтоинспекции, зависит от обстоятельств.

Как сообщает Ассамблея автомобилистов, в крупных центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург радары не используют, но в регионах они действуют. Как правило, это объясняется тем, что в больших городах есть камеры и они фиксируют нарушения автоматически.

При этом ранее сообщалось, что ГИБДД от мобильных комплексов, фиксирующих нарушения откажется, так как приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались.

Зимой этого года Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) дал производителям радаров техзадание: модернизировать приборы, исключив возможность удаления записей. Сообщается, что они с задачей справились и на данный момент 1,5 тысячи мобильных радаров прошли модернизацию. Теперь к записям у сотрудников ГИБДД доступа уже нет, но доступ может быть разблокирован только руководителем подразделения, поясняют в НИЦ БДД.

Таким образом, чтобы исключить злоупотребления, контроль за честное использование модернизированного софта возложен на «руководителей подразделения», отмечают в Госавтоинспекции. По всей видимости, этих сотрудников в ГИБДД считают кристально чистыми.

В адрес модернизированных приборов и ГИБДД уже раздается критика: например, некоторые эксперты предупреждают, что инспекторы могут установить камеру под неправильным углом и водители будут наказываться за мнимые нарушения.

сегодня, в 08:57 −1
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Комментарии
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 09:16
Блин, этого нам и не хватало для полного счастья. Опять прятаться будут по всем возможным и невозможным углам.
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+6
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 09:49
RVI, прятаться особо не нужно. У нас после любой дорожной работы на 2 часа всегда остаются временные знаки с ограничением скорости 20 недели на 2. Вот там можно 80% проезжающих лишать прав за превышение
И никто за этим бардаком с временными знаками не следит
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+9
trdsport65
Написано сегодня, в 09:22
копы это используют как очередной способ показать типа "превысившему" водителю на телефоне сумму и номер карты куда деньги перевести. а руководитель в конце смены что надо удалит с этого прибора так как всегда в теме и сам ждет в конце смены добычу от экипажей
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+6
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 09:33
trdsport65, если у вас есть такие факты, то почему вы об этом не заявляли. А тошько тут пишите. Есть доказательства. Вперёд. пусть штрафуют, в городе стало слишком много диарейщиков, может жто их будет останавливать. Причём плюс 20 уже не прокатит.
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+3
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 09:46
ostrovsakhalin, "Причём плюс 20 уже не прокатит" - в каком смысле?
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 10:00
Reader, Reader, если инспектор вручную ловит то штраф за превышение. А если автомат, то за плюс 20 не штрафуют. Вроде так было
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0
Еще 1 комментарий
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 09:32
да уже гаишников всех разогнали, прятаться по кустам не кому будет
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+2
Анонимный
Написано сегодня, в 10:38
А может оно и к лучшему. Соблюдение скоростного режима в любом случае ведет к более безопасной обстановке на дороге.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 10:42
Вернулись к тому от чего отказались, - то есть к профилактике...
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+1
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 11:34
Вы кому будете вручать эти радары? Где штат ваш? Где гаишники днем, ночью? Никого же нет! На дорогах беспредел творится. Ездить страшно. Вы вообще видели ситуацию на Комсомольская-Комп.проспект из-за перекрытого участка улицы? Вы видите как движется сейчас средний ряд, который когда-то ехал прямо? Вы по Мира видите как носятся? И всем срать на ваши знаки и камеры. Захотел подрезал, захотел перестроился прям за стоп-линией. Каждый третий автомобиль тонирован, каждый пятый без номеров, каждый десятый в гавно пьяный или накуренный. Вы не работали никогда, а только видимость какую-то создавали, а сейчас вообще никого нет на дорогах даже для видимости. Кожемяко сам не хочет выйти на дороги палкой помахать или всё? обещания и работа кончилась после выборов?
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+2
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 12:03
Маргарита, ух! Накипело, похоже
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0
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 12:09
Child_of_Sun, очень накипело. и поверьте о накипевшем я не только здесь говорю. Но что я могу, когда я одна?
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+1
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