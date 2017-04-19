Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей

asn.in.ua

При этом их планируется обеспечить рабочими местами за счет бизнес-сообщества

Ассоциация профсоюзов правоохранительных органов предложила выдавать заключенным при освобождении из тюрем сумму от 50 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественного совета при ФСИН Алексея Лобарева.

Как пишет РИА Новости, отмечается, что заключенные должны заработать получаемые деньги самостоятельно во время отбывания наказания. При этом всех осужденных планируется обеспечить рабочими местами за счет бизнес-сообщества.

По словам Лобарева, большое число тех, кто отбыл заключение, через некоторое время возвращаются обратно в тюрьму, так как не имеют средств к существованию. Он заявил, что при освобождении человек должен иметь средства на покупку телефона, еды и всего необходимого.