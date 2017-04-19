Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
При этом их планируется обеспечить рабочими местами за счет бизнес-сообщества
Ассоциация профсоюзов правоохранительных органов предложила выдавать заключенным при освобождении из тюрем сумму от 50 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественного совета при ФСИН Алексея Лобарева.
Как пишет РИА Новости, отмечается, что заключенные должны заработать получаемые деньги самостоятельно во время отбывания наказания. При этом всех осужденных планируется обеспечить рабочими местами за счет бизнес-сообщества.
По словам Лобарева, большое число тех, кто отбыл заключение, через некоторое время возвращаются обратно в тюрьму, так как не имеют средств к существованию. Он заявил, что при освобождении человек должен иметь средства на покупку телефона, еды и всего необходимого.
предлагаю выдавать в зависимости от суммы наворованного, а то что получается Хорошавин выйдет куда ему эти 50 тыщь.
Страна абсурда блин...
И вообще,это странное поведение,у нормальных людей забирать-а преступникам отдавать...Может еще ключи от квартиры им подарим?Чего мелочиться то.
..... "У нормальных людей забирать, преступникам отдавать".....Это ж надо было пронести такую чушь???!!!")")")
Зарабатывать надо деньги.
Про растрелять-это ваши выдумки уже.
Но уж точно они не заслужили того,чтоб им на 'исправление' денюшку давали.Это перебор.Кто захочет исправиться,сам способ заработать найдет,а кто не захочет-тому и миллиона мало будет
А по поводу нормальное или не нормальное предложение - все мы люди, у каждого свои трудности и проблемы, разной степени сложности. Сейчас всем нелегко. Но решать кому дать или не дать и плеваться ядом только потому что, кому-то дали, а вам (образно) нет-не надо.
Поражаюсь, чё вы за люди такие?! Всегда недовольны, всё вам не так, все плохие - вы хорошие, и все вам должны")")")
>>Он заявил, что при освобождении человек должен иметь средства на покупку телефона, еды и всего необходимого.
А может еще машину им купить и квартиру?
Хуя клоун, вот может сам Лабарев и купит им все это?
А другим гражданам великой России эти члены не хотят предложить заработать на достойную жизнь, или они сначала должны пойти воровать, отсидеть и только потом им будет предложено заработать?
Инет и гаджеты уничтожают мозг наш.
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Идея хорошая - заключать контракты колоний и предпринимателей..Тем более что зачастую садятся к хозяину и вправду золотые руки,но получают там копьё нищебродское.
Но...как вы расчитываете отделять зёрна от плевел?...не всяк выходящий оттуда враг,и не всяк друг...дать им заработать на зоне много ума не надо,как два пальца об асфальт...Тафтология канеш,но тот же асфальт или бетон там производить....мебель в том обьёме,в котром нужно,а не в том,в котором сейчас...
Да много чего там сделать можно...Но опять же..уже много где внедряют на зонах систему обучения...не помогает так,как ожидалось...
Такие законы надо очень тщательно прорабатывать...
Но им и правда надо давать возможность заработать бабла к освобождению...иначе государству и населению потом дороже встанут убийства,кражи,грабежи и так далее...
Нужен контроль и возможность устройства на работу
это я и имел ввиду....просто такие законы надо тщательно продумывать,учитывая все нюансы