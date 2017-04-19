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Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей
asn.in.ua

Освободившимся заключенным предложили выдавать по 50 тысяч рублей

При этом их планируется обеспечить рабочими местами за счет бизнес-сообщества

Ассоциация профсоюзов правоохранительных органов предложила выдавать заключенным при освобождении из тюрем сумму от 50 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественного совета при ФСИН Алексея Лобарева.

Как пишет РИА Новости, отмечается, что заключенные должны заработать получаемые деньги самостоятельно во время отбывания наказания. При этом всех осужденных планируется обеспечить рабочими местами за счет бизнес-сообщества.

По словам Лобарева, большое число тех, кто отбыл заключение, через некоторое время возвращаются обратно в тюрьму, так как не имеют средств к существованию. Он заявил, что при освобождении человек должен иметь средства на покупку телефона, еды и всего необходимого.

сегодня, в 11:05 −10
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Люди
заключенные
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 11:12
Охренеть, теперь отсидевшие за счет населения жрать будут и телефоны покупать ??
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+8
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:17
AX9566, написали же. Должны заработать
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+5
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:31
ostrovsakhalin, Это сколько же надо отсидеть, что бы такую сумму набрать
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+1
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 11:59
ostrovsakhalin, а таким, как не напиши - всё за их счёт. У них своё кино")
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+3
Еще 1 комментарий
Online
atm Online
Написано сегодня, в 11:12
Работу им надо предлагать и контролировать, чтобы не филонили
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+5
trdsport65
Написано сегодня, в 11:22
atm, вот вот - контролировать. а за ними контроля никакого, поэтому после освобождения у большинства один сценарий - встретица с корешами, бухануть и новую деляну замутить. это в случае если в процессе попойки никто никого не зарезал
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+9
Online
atm Online
Написано сегодня, в 11:32
trdsport65, определяющее слово и было контролировать
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:14
Представляю: посадят Хорошавина. С конфискацией. Отсидит он срок, выйдет...а ему - здрасьте, держите полтосик))И улыбаются))
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+5
QWERTY1971
Написано сегодня, в 11:14
Выпил, украл, в тюрьму ещё и денег дали - романтика!
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 11:18
воу воу воу, палегчи, только не с моего НДФЛ, мой НДФЛ пусть на помощь действительно нуждающимся пусть отправляют
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+6
Vaska
Написано сегодня, в 13:25
Bokassa, прекращайте читать только заголовки
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+3
trdsport65
Написано сегодня, в 11:24
да хоть 100000 им выдавай после выхода. единицам это поможет. основная масса этот полтос тут же пробухает, потом снова что-то замутят и обратно в тюряжку
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+6
Dill
Написано сегодня, в 15:57
trdsport65, Правильно говорить - "в тюрячку"
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0
Matso
Написано сегодня, в 11:24
а что так мало то?
предлагаю выдавать в зависимости от суммы наворованного, а то что получается Хорошавин выйдет куда ему эти 50 тыщь.
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0
Online
Wazz_up Online
Написано сегодня, в 11:24
)))) ну ващщщщееее... Россия требует героев, ......!!!!
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+1
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 11:25
Маразм крепчает... А че бы на учебу выпускникам школ не выдавать те же самые 50 тыс.?!
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+13
Vaska
Написано сегодня, в 13:26
ToChtoDoktorPropisal, Хватит читать только заголовки.
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+2
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 13:30
Vaska, как бы то ни было, обеспечение все равно идет за счет налогоплательщиков и я бы с большей радостью свои налоги платила, зная что они пойдут на благое дело, а не как стартовый капитал для рецидивистов.
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+2
Vaska
Написано сегодня, в 13:32
ToChtoDoktorPropisal, новость не про обеспечение на период отбывания срока заключенного, а про то, что им предлагают заработать 50 тысяч и им по освобождению их отдавать.
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+2
Еще 7 комментариев
Transmitter
Написано сегодня, в 11:32
может их еще жильем обеспечить
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+7
Yela
Написано сегодня, в 11:37
Лучше пенсионерам эти деньги отдайте...
Страна абсурда блин...
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+5
Online
ИринаХ Online
Написано сегодня, в 11:45
Yela, это не абсурд, это что то потяжелее...
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+3
a_tv
Написано сегодня, в 11:49
а 50 тысяч погоду сделают, выйдет и будет жить на эту сумму год и не в чес себе не отказывать. Этих денег через пару дней уже небудет
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0
Евгения
Написано сегодня, в 11:56
Правительство не логичное какое то)Зачем ждать,пока они приступниками станут?Давайте щас всем по 50тыщ, и лучше-ежемесячно.Тогда и преступность сократится..
И вообще,это странное поведение,у нормальных людей забирать-а преступникам отдавать...Может еще ключи от квартиры им подарим?Чего мелочиться то.
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+3
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 12:20 Отредактированно сегодня, в 12:23
Евгения, да действительно. А может вообще к стенке их поставим, да расстреляем.
..... "У нормальных людей забирать, преступникам отдавать".....Это ж надо было пронести такую чушь???!!!")")")
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0
Евгения
Написано сегодня, в 12:31
КисМа"), КисМа"), а по вашему,нормальное предложение?Забирать у матерей выплаты, но преступникам на жизнь по 50тыщ выдавать?
Зарабатывать надо деньги.
Про растрелять-это ваши выдумки уже.
Но уж точно они не заслужили того,чтоб им на 'исправление' денюшку давали.Это перебор.Кто захочет исправиться,сам способ заработать найдет,а кто не захочет-тому и миллиона мало будет
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+3
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 12:43
Евгения, а кто вам сказал, что эти деньги именно из материнских выплат? Это уже ваши выдумки. Если их прекратили, то уж никак не для этих целей.
А по поводу нормальное или не нормальное предложение - все мы люди, у каждого свои трудности и проблемы, разной степени сложности. Сейчас всем нелегко. Но решать кому дать или не дать и плеваться ядом только потому что, кому-то дали, а вам (образно) нет-не надо.
Поражаюсь, чё вы за люди такие?! Всегда недовольны, всё вам не так, все плохие - вы хорошие, и все вам должны")")")
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+1
Еще 2 комментария
Trewq
Написано сегодня, в 11:59
Почему за счёт бизнес-сообщества?! В администрацию их сразу
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+3
Online
20sm Online
Написано сегодня, в 12:03
У мам значит забрали для детей а этим мерзостям дали,куда катится :(
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:06
Возникает смутное предположение, что у нашего государства несколько не в то русло гуманизм распространяется... Лучше бы действительно нуждающимся эти суммы пошли (пенсионерам, больным детям и т.д.)...
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+3
yur
Написано сегодня, в 12:15
Что то профсоюзы правоохранительных органов не тем занялись, вместо того, чтоб поддержать своих работников при сокращении штатов. Решили помочь криминалу.
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0
vigors
Написано сегодня, в 12:15
если уж за счет представителей бизнеса можно накопить "выходное пособие", так логично было бы, чтобы и на текущее свое содержание, питание заключенные тоже зарабатывали собственным трудом, а не за счет государства. А то судя по цифрам из госзакупок ежедневный рацион заключенного намного лучше чем бабушки пенсионерки, да что говорить, многих других работающих граждан.
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+2
vigors
Написано сегодня, в 12:17
да и вообще, считаю, что многие возвращаются обратно только лишь потому, что им там проще, а тут еще и работать надо.
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+2
metisenok
Написано сегодня, в 12:21
да вы чо там совсем с бошкой не дружите, люди копейками деткам на лечение собирают, а вы давайте зэков обеспечим, как же они бедные и несчастные жить то после тюряги будут, какой трындец Товарищи. Родители берут кредиты, чтобы детей в школу собрать, институты оплатить с бешенными расценками и так далее, а тут зэкам жить не на что, мож им еще скидываться будем на жизнь. Слов нет, одни маты
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+4
Vaska
Написано сегодня, в 13:27
metisenok, Хватит читать заголовки. Саму новость тоже надо читать.
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0
Yuzhanka
Написано сегодня, в 12:23
Идейка просто класс! Вышел из тюрьмы,получил полтинник,пропил,прогулял,деньги кончились-украл,сел,снова вышел,опять получил полтинник(а может и больше,проиндексируют же,это ж не работающие пенсионеры),и так далее по кругу...Зашибись какая мысль у ФСИН родилась! У нас что,бюджетные деньги больше некуда деть?
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+1
КиР84
Написано сегодня, в 12:42
Вышел, получил деньги, пропил, по пьяни убил и обратно
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 13:07
ога,еще пожизненную амнистию им дайте и льготы!
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+1
legkiy
Написано сегодня, в 13:18
походу ЕДРОСЫ хотят таким образом склонить осужденных в свою сторону.....голования то уже не за горами....а осужденных в России очень много.....эх ВВП вам уже егозит Навальный что такие меры выдумываете
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0
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:26
>>По словам Лобарева
>>Он заявил, что при освобождении человек должен иметь средства на покупку телефона, еды и всего необходимого.
А может еще машину им купить и квартиру?
Хуя клоун, вот может сам Лабарев и купит им все это?
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+1
Online
-AnnA- Online
Написано сегодня, в 13:29
Лучше бы студентов, после окончания института, рабочими местами обеспечивали
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 13:55
Недавно была другая тема : Россиянам будут доплачивать по 50 тысяч за отдых на Родине. Такое впечатление, что не знают уже в какую ж (оп) у засунуть эти 50 тысяч...
А другим гражданам великой России эти члены не хотят предложить заработать на достойную жизнь, или они сначала должны пойти воровать, отсидеть и только потом им будет предложено заработать?
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+2
Mauzer
Написано сегодня, в 14:18
Суть я понял.но подача в заголовке как всегда:Студент?..давай,приходи работать журналюгой.
Инет и гаджеты уничтожают мозг наш.
-----------------------------------------------
Идея хорошая - заключать контракты колоний и предпринимателей..Тем более что зачастую садятся к хозяину и вправду золотые руки,но получают там копьё нищебродское.
Но...как вы расчитываете отделять зёрна от плевел?...не всяк выходящий оттуда враг,и не всяк друг...дать им заработать на зоне много ума не надо,как два пальца об асфальт...Тафтология канеш,но тот же асфальт или бетон там производить....мебель в том обьёме,в котром нужно,а не в том,в котором сейчас...
Да много чего там сделать можно...Но опять же..уже много где внедряют на зонах систему обучения...не помогает так,как ожидалось...
Такие законы надо очень тщательно прорабатывать...
Но им и правда надо давать возможность заработать бабла к освобождению...иначе государству и населению потом дороже встанут убийства,кражи,грабежи и так далее...
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 14:39
Mauzer, согласна, нужно давать возможность зарабатывать деньги находясь за решеткой, тоичто они зарабатывают и львиная доля уходит хозяину это плохо, и по выходу у них конечно должна сохраняться какая то часть денег, чтобы они могли хоть как то влиться в общество. Возможно хотя бы трети из осужденных это поможет войии в нормальное русло, хотя на мой взгляд они не смогут на эту сумму даже одежду купить.
Нужен контроль и возможность устройства на работу
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0
Mauzer
Написано сегодня, в 14:57
Nektos,
это я и имел ввиду....просто такие законы надо тщательно продумывать,учитывая все нюансы
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 14:59
Mauzer, абсолютно согласна с Вами
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0
Еще 2 комментария
Django
Написано сегодня, в 14:47
Заголовок статьи - громкий! Людей наводит на не совсем правильный ход мыслей.... "Выдавать" - у многих ассоциируется с такими словами как - дать, отдать (безвозмездно).... Если прочесть статью внимательно и вникнуть в написанное, возникает много вопросов (которые для ясности народу нужно было немного "разжевать"). Я так понимаю, что те деньги которые будут "выплачиваться" заключенным по выходу из мест лишения свободы, они зарабатывают непосредственно во время отбывания срока? КАК? К чему готовиться бизнес-сообществу? Та З/П которая будет выдаваться по выходу заключенным, будет также как и наша З/П облагаться налогом?? Статья очень коротенькая и скудна на информацию(((
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