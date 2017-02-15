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Принципы начисления алиментов в России предложили пересмотреть

Принципы начисления алиментов в России предложили пересмотреть

Сейчас ее размер зависит от благосостояния родителя, что оставляет лазейку для тех, кто пытается уклониться от обязанностей по содержанию ребенка

Алименты предложили начислять исходя из размера прожиточного минимума для ребенка. Депутаты Госдумы могут рассмотреть такую инициативу, сказала m24.ru заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Такая мера позволит защитить интересы ребенка в случае, если родитель решит скрывать истинные размеры своего дохода.

"Я – за интересы ребенка. Над механизмами, которые бы защищали права детей в этом направлении, необходимо работать. Но вопрос сложный, есть много разных мнений. Поэтому мы обсудим его с людьми и специалистами из профильных областей в рамках круглого стола", – сказала Пушкина. 

Предполагается пересмотреть принцип начисления алиментов твердой денежной суммой. Сейчас ее размер зависит от благосостояния родителя, что оставляет лазейку для тех, кто пытается уклониться от законных обязанностей по содержанию ребенка. Поэтому размер алиментов в этом случае предлагают рассчитывать, исходя из прожиточного минимума, установленного на ребенка. И тогда, в зависимости от конкретной ситуации, выплата может составлять процент от этой суммы или быть кратной ей.

Адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов считает что такой подход поможет в борьбе со злостными алиментщиками.

"Очень распространена схема, когда человек устраивается на работу с минимальной ставкой, а остальную часть оплаты своего труда получает "в конверте". Или же гражданин "для галочки" занимается каким-либо низкоквалифицированным трудом с минимальной зарплатой, а основной доход получает из иного источника. Для взыскания алиментов, судебные приставы могут наложить арест на имущество, поэтому часто родители переписывают свои машины, квартиры и прочие ценные активы на других людей. С официальной точки зрения он гол, как сокол – но при этом продолжает жить на гораздо более высоком уровне", – сказал эксперт.

Он добавил, что есть и совсем радикальная схема. "Человек исчезает из жизни супруги и ребенка, меняет место жительства или даже город, обрывает все прежние контакты, получает документы на другое имя. Раньше это сделать было проще, сейчас – значительно сложнее, однако все равно такие случаи встречаются. Найти такого алиментщика можно только в том случае, если он по своей глупости попадет в поле зрения правоохранителей – например, совершит более серьезное преступление", – подчеркнул Черноусов.

По его словам, чаще всего от уплаты алиментов на ребенка уклоняются отцы. Однако бывают случаи, когда дело заводят в отношении матери. Как правило, это бывает, если женщина ведет асоциальный образ жизни: злоупотребляет алкоголем или наркотиками, занимается проституцией. По оценке эксперта, таких случаев менее 10%.

Президент Международного женского центра "Будущее женщины", посол доброй воли ЮНЕСКО, Александра Очирова приветствует инициативы, направленные на защиту законных прав и интересов детей.

"Когда люди вступают в брак и планируют завести детей, они должны заранее подумать о том, как будут содержать их. Они несут финансовую ответственность за благосостояние детей до совершеннолетия. Поэтому необходимо противодействовать тем, кто уклоняется от уплаты алиментов. И также неплохо было бы привлекать работодателей, которые потворствуют алиментщикам. Дети должны быть самой социально защищенной группой нашего общества", – заключила она.

сегодня, в 09:38 +3
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Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 09:44 Отредактированно сегодня, в 09:47
Да, хорошо всё это на словах, а на деле....
Допустим, пересмотрят этот вопрос, будет ли это распространяться на ранее вынесенные решения о взыскании алиментов, если да, то каким образом будет происходить, так сказать, перерасчёт, через суд или судебных приставов?
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+2
lvista
Написано сегодня, в 10:31
Olga_23, не должно.
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+1
Olga_23
Написано сегодня, в 10:34
lvista, не поняла. Что не должно?
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 10:48
Olga_23, я не знаю как будет, но сейчас через суд, я как раз собираю бумаги для суда, что бы алименты платили в твёрдой сумме, а не проценты от з/п.
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+4
Еще 4 комментария
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 09:48
"Самой социально защищенной грцппой"??? Сделайте медицину бесплатной для детей лучше! А то сердце кровью обливается когда вижу, что собирают деньги на операции тяжело больным деткам! Хотя бы для детей деньги выделялись на такие цели..
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:58 Отредактированно сегодня, в 09:59
это уже не бессовестность...это называется беспредел...я о сумме алиментов...наверняка же предполагают неплохие суммы,верно?...тоесть в этом ключе установят минимум для ребёнка штук 10-15,а как пособие для ребёнка,так по 300-400 рублей????нет,я за наказание от уклонистов,но тогда и пособие делайте нормальное,а не эти крохи!!!а тут как всегда нашли типа хитрый выход из положения!...а не хотите урезать зарплату думских дармоедов-шизофреников хотя бы штук на 30(при зарплате в 300-500 штук),и с этой суммы ежемесячно докидывать на пособия?...или вы думаете,что цены в вашей думской столовой такие же,как во всей стране?...
это не законотворцы...это беспредельщики..
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+8
багз-банни
Написано сегодня, в 10:02
Что-то я не поняла.Даже если родитель получает большую официальную зарплату,ребёнку достанутся крохи?Прожиточный минимум?
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+3
Olga_23
Написано сегодня, в 10:07
багз-банни, может здесь будет на выбор? То есть при вынесении решения судом будет учитываться мнение родителя-взыскателя о том, каким образом взыскивать сумму алиментов, в процентном соотношении либо с учетом прожиточного минимума. Я думаю, так было бы разумнее...
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 10:13
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+3
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