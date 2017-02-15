Принципы начисления алиментов в России предложили пересмотреть

Алименты предложили начислять исходя из размера прожиточного минимума для ребенка. Депутаты Госдумы могут рассмотреть такую инициативу, сказала m24.ru заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Такая мера позволит защитить интересы ребенка в случае, если родитель решит скрывать истинные размеры своего дохода.



"Я – за интересы ребенка. Над механизмами, которые бы защищали права детей в этом направлении, необходимо работать. Но вопрос сложный, есть много разных мнений. Поэтому мы обсудим его с людьми и специалистами из профильных областей в рамках круглого стола", – сказала Пушкина.



Предполагается пересмотреть принцип начисления алиментов твердой денежной суммой. Сейчас ее размер зависит от благосостояния родителя, что оставляет лазейку для тех, кто пытается уклониться от законных обязанностей по содержанию ребенка. Поэтому размер алиментов в этом случае предлагают рассчитывать, исходя из прожиточного минимума, установленного на ребенка. И тогда, в зависимости от конкретной ситуации, выплата может составлять процент от этой суммы или быть кратной ей.

Адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов считает что такой подход поможет в борьбе со злостными алиментщиками.



"Очень распространена схема, когда человек устраивается на работу с минимальной ставкой, а остальную часть оплаты своего труда получает "в конверте". Или же гражданин "для галочки" занимается каким-либо низкоквалифицированным трудом с минимальной зарплатой, а основной доход получает из иного источника. Для взыскания алиментов, судебные приставы могут наложить арест на имущество, поэтому часто родители переписывают свои машины, квартиры и прочие ценные активы на других людей. С официальной точки зрения он гол, как сокол – но при этом продолжает жить на гораздо более высоком уровне", – сказал эксперт.



Он добавил, что есть и совсем радикальная схема. "Человек исчезает из жизни супруги и ребенка, меняет место жительства или даже город, обрывает все прежние контакты, получает документы на другое имя. Раньше это сделать было проще, сейчас – значительно сложнее, однако все равно такие случаи встречаются. Найти такого алиментщика можно только в том случае, если он по своей глупости попадет в поле зрения правоохранителей – например, совершит более серьезное преступление", – подчеркнул Черноусов.



По его словам, чаще всего от уплаты алиментов на ребенка уклоняются отцы. Однако бывают случаи, когда дело заводят в отношении матери. Как правило, это бывает, если женщина ведет асоциальный образ жизни: злоупотребляет алкоголем или наркотиками, занимается проституцией. По оценке эксперта, таких случаев менее 10%.



Президент Международного женского центра "Будущее женщины", посол доброй воли ЮНЕСКО, Александра Очирова приветствует инициативы, направленные на защиту законных прав и интересов детей.



"Когда люди вступают в брак и планируют завести детей, они должны заранее подумать о том, как будут содержать их. Они несут финансовую ответственность за благосостояние детей до совершеннолетия. Поэтому необходимо противодействовать тем, кто уклоняется от уплаты алиментов. И также неплохо было бы привлекать работодателей, которые потворствуют алиментщикам. Дети должны быть самой социально защищенной группой нашего общества", – заключила она.