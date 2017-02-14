ЕГЭ по истории предлагают сделать обязательным

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ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных.

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции "История России в ХХI веке глазами школьников".

"В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова, зампредседателя Совета Федерации - прим. ТАСС ) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен", - сказала министр.

"Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории", - подчеркнула Васильева.

Как сообщает ТАСС , в то же время глава департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов заявил жрналистам, что механизма и даты введения обязательного ЕГЭ по истории России еще нет.

"Готового решения о введении обязательного ЕГЭ по истории, готового механизма у нас нет. Разумеется, речь не идет про этот год. Все это требует обсуждения", - сказал Емельянов.

Сейчас выпускники школ сдают два обязательных экзамена - ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

Единый учебник истории

Почти все регионы начнут обучать истории России по новым учебникам в 2017-2018 году.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году... большая часть регионов, практически все, в 2017-2018 (учебном - прим. ТАСС) году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно", - сказала Васильева.

Историко-культурный стандарт для будущих школьных учебников по истории России был подготовлен в 2013 году на базе Института русской истории. Стандарт включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Он призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

После утверждения стандарта все учебники истории России должны были пройти специальную экспертизу на соответствие ему, соответственно, и федеральный перечень учебников по этому предмету был пересмотрен.