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ЕГЭ по истории предлагают сделать обязательным
HiTech-News.ru

ЕГЭ по истории предлагают сделать обязательным

Глава Минобрнауки отметила, что этот вопрос требует обсуждения

ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных.

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции "История России в ХХI веке глазами школьников".

"В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова, зампредседателя Совета Федерации - прим. ТАСС ) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен", - сказала министр.

"Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории", - подчеркнула Васильева.

Как сообщает ТАСС, в то же время глава департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов заявил жрналистам, что механизма и даты введения обязательного ЕГЭ по истории России еще нет. 

"Готового решения о введении обязательного ЕГЭ по истории, готового механизма у нас нет. Разумеется, речь не идет про этот год. Все это требует обсуждения", - сказал Емельянов.

Сейчас выпускники школ сдают два обязательных экзамена - ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

Единый учебник истории

Почти все регионы начнут обучать истории России по новым учебникам в 2017-2018 году.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году... большая часть регионов, практически все, в 2017-2018 (учебном - прим. ТАСС) году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно", - сказала Васильева.

Историко-культурный стандарт для будущих школьных учебников по истории России был подготовлен в 2013 году на базе Института русской истории. Стандарт включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Он призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

После утверждения стандарта все учебники истории России должны были пройти специальную экспертизу на соответствие ему, соответственно, и федеральный перечень учебников по этому предмету был пересмотрен.

сегодня, в 14:17 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 14:29
Эх.... история.... Вчера на СпайсТВ батюшка объяснял, какое чудовищное преступление было совершенно в 1917 году, в результате чего пришел бесчеловечный режим продлившийся "70" лет
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+3
serega81
Написано сегодня, в 14:44
Интересно,а все ли министры образования сдадут ЕГЭ????? Проверить бы.....
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+3
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:57
Ну отлично же.
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0
senchick
Написано сегодня, в 15:02
О...опять же про историю. Наткнулся на P.S. в рубрике "Проблемы церковной жизни" от 20.02.2017. Протоиерей так и указал: П.С.: Заметка для будущего Государя Императора.
http://ruskline.ru/special_opinion/2017/fevral/ne_..
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 15:51
Моя дочка очень любит историю и мне этот предмет нравился
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+3
Olga_23
Написано сегодня, в 15:52
Вот прям согласна я!
А то всё английский, да английский!!!
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 16:24
Даже незнаю как на это реагировать. Я тоже очень люблю историю и сейчас и в школе любила, но! Нынче так все переврали, незнаешь чему верить
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+1
Online
aurika_1 Online
Написано сегодня, в 18:38
Nektos, что Вы, не сУмневайтесь! В новых учебниках единой истории 2017-2018 годов все расставят по своим местам
Главное прочел - поверил - заучил без тени сомнения, без первоисточников. Зато ЕГЭ сдал однако.
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0
Svoy
Написано сегодня, в 18:47
У каждого времени своя правда...
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 18:47
В советские времена история была экзаменом по выбору.
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