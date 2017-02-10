Названы самые сумасшедшие регионы России

SomeTimes

Составлен рейтинг субъектов РФ, согласно психическому здоровью граждан.

Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Ранее это называлось "психиатрический учёт", но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учёт был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По закону "О психиатрической помощи..." сейчас похожее понятие называется "диспансерным наблюдением" и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).

Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, ЯНАО, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области, "суровые" челябинцы на седьмом месте.