Названы самые сумасшедшие регионы России
Сахалинская область оказалась в середине рейтинга
Составлен рейтинг субъектов РФ, согласно психическому здоровью граждан.
Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.
Ранее это называлось "психиатрический учёт", но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учёт был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По закону "О психиатрической помощи..." сейчас похожее понятие называется "диспансерным наблюдением" и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).
Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, ЯНАО, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области, "суровые" челябинцы на седьмом месте.
|Место в рейтинге
|Название субъекта
|Количество больных на 100 тыс. человек населения
|1
|Алтайский край
|6365
|2
|Чукотский авт.округ
|5172
|3
|Ямало-Ненецкий авт. округ
|4592
|4
|Пермский край
|4225
|5
|Красноярский край
|3963
|6
|Тверская область
|3958
|7
|Челябинская область
|3785
|8
|Еврейская автономная область
|3773
|9
|Ивановская область
|3690
|10
|Кировская область
|3651
|11
|Республика Башкортостан
|3402
|12
|Воронежская область
|3394
|13
|Ярославская область
|3368
|14
|Пензенская область
|3299
|15
|Забайкальский край
|3294
|16
|Республика Бурятия
|3268
|17
|Томская область
|3252
|18
|Кемеровская область
|3206
|19
|Орловская область
|3193
|20
|Вологодская область
|3192
|21
|Астраханская область
|3187
|22
|Омская область
|3175
|23
|Курганская область
|3169
|24
|Псковская область
|3168
|25
|Владимирская область
|3144
|26
|Иркутская область
|3128
|27
|Новгородская область
|3101
|28
|Камчатский край
|3088
|29
|Оренбургская область
|3029
|30
|Новосибирская область
|3021
|31
|Калужская область
|3007
|32
|Республика Мордовия
|2961
|33
|Смоленская область
|2951
|34
|Амурская область
|2942
|35
|Костромская область
|2937
|36
|Липецкая область
|2935
|37
|Республика Коми
|2935
|38
|Чувашская республика
|2921
|39
|Республика Карелия
|2884
|40
|Краснодарский край
|2861
|41
|Приморский край
|2816
|42
|Ненецкий автономный округ
|2808
|43
|Республика Калмыкия
|2800
|44
|Тюменская область без авт. Округов
|2785
|45
|Саратовская область
|2780
|46
|Республика Марий Эл
|2775
|47
|Республика Хакасия
|2766
|48
|Волгоградская область
|2764
|49
|Магаданская область
|2754
|50
|Республика Дагестан
|2751
|51
|Ульяновская область
|2730
|52
|Сахалинская область
|2728
|53
|Тульская область
|2672
|54
|Санкт-Петербург
|2618
|55
|Хабаровский край
|2615
|56
|Удмуртская республика
|2569
|57
|Курская область
|2536
|58
|Республика Крым
|2506
|59
|Белгородская область
|2504
|60
|Тамбовская область
|2497
|61
|Республика Алтай
|2479
|62
|Архангельская область без авт. округа.
|2478
|63
|Республика Адыгея
|2478
|64
|Нижегородская область
|2466
|65
|Свердловская область
|2454
|66
|Рязанская область
|2437
|67
|Ставропольский край
|2435
|68
|Ростовская область
|2363
|69
|Московская область
|2315
|70
|Мурманская область
|2283
|71
|Республика Татарстан
|2239
|72
|Республика Тыва
|2212
|73
|Ленинградская область
|2177
|74
|Брянская область
|2107
|75
|Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
|2084
|76
|Карачаево-Черкесская республика
|2063
|77
|Республика Саха (Якутия)
|1973
|78
|Калининградская область
|1933
|79
|Севастополь
|1890
|80
|Самарская область
|1889
|81
|Москва
|1739
|82
|Кабардино-Балкарская республика
|1455
|83
|Республика Северная Осетия - Алания
|1362
|84
|Республика Ингушетия
|1110
|85
|Чеченская республика
|937