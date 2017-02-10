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Названы самые сумасшедшие регионы России
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Названы самые сумасшедшие регионы России

Сахалинская область оказалась в середине рейтинга

Составлен рейтинг субъектов РФ, согласно психическому здоровью граждан.

Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Последние имеющиеся данные — итоги 2015 года, результаты 2016-го подведут этой весной, но из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Ранее это называлось "психиатрический учёт", но в медицинской среде оно имеет явно негативный советский подтекст — тогда учёт был пожизненным и психиатрический статус любого гражданина был, по сути, публичным. По закону "О психиатрической помощи..." сейчас похожее понятие называется "диспансерным наблюдением" и оно может назначаться принудительно (как и стационарное лечение в больницах).

Хуже психическое здоровье в удалённых регионах: Алтай, Чукотка, ЯНАО, а также в Пермском и Красноярском краях. В европейской части России со знаком минус выделились Тверская и Ивановская области, "суровые" челябинцы на седьмом месте.

 
Сахалинская область оказалась на 52 месте из 85.
Место в рейтинге Название субъекта Количество больных на 100 тыс. человек населения
1 Алтайский край 6365
2 Чукотский авт.округ 5172
3 Ямало-Ненецкий авт. округ 4592
4 Пермский край 4225
5 Красноярский край 3963
6 Тверская область 3958
7 Челябинская область 3785
8 Еврейская автономная область 3773
9 Ивановская область 3690
10 Кировская область 3651
11 Республика Башкортостан 3402
12 Воронежская область 3394
13 Ярославская область 3368
14 Пензенская область 3299
15 Забайкальский край 3294
16 Республика Бурятия 3268
17 Томская область 3252
18 Кемеровская область 3206
19 Орловская область 3193
20 Вологодская область 3192
21 Астраханская область 3187
22 Омская область 3175
23 Курганская область 3169
24 Псковская область 3168
25 Владимирская область 3144
26 Иркутская область 3128
27 Новгородская область 3101
28 Камчатский край 3088
29 Оренбургская область 3029
30 Новосибирская область 3021
31 Калужская область 3007
32 Республика Мордовия 2961
33 Смоленская область 2951
34 Амурская область 2942
35 Костромская область 2937
36 Липецкая область 2935
37 Республика Коми 2935
38 Чувашская республика 2921
39 Республика Карелия 2884
40 Краснодарский край 2861
41 Приморский край 2816
42 Ненецкий автономный округ 2808
43 Республика Калмыкия 2800
44 Тюменская область без авт. Округов 2785
45 Саратовская область 2780
46 Республика Марий Эл 2775
47 Республика Хакасия 2766
48 Волгоградская область 2764
49 Магаданская область 2754
50 Республика Дагестан 2751
51 Ульяновская область 2730
52 Сахалинская область 2728
53 Тульская область 2672
54 Санкт-Петербург 2618
55 Хабаровский край 2615
56 Удмуртская республика 2569
57 Курская область 2536
58 Республика Крым 2506
59 Белгородская область 2504
60 Тамбовская область 2497
61 Республика Алтай 2479
62 Архангельская область без авт. округа. 2478
63 Республика Адыгея 2478
64 Нижегородская область 2466
65 Свердловская область 2454
66 Рязанская область 2437
67 Ставропольский край 2435
68 Ростовская область 2363
69 Московская область 2315
70 Мурманская область 2283
71 Республика Татарстан 2239
72 Республика Тыва 2212
73 Ленинградская область 2177
74 Брянская область 2107
75 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 2084
76 Карачаево-Черкесская республика 2063
77 Республика Саха (Якутия) 1973
78 Калининградская область 1933
79 Севастополь 1890
80 Самарская область 1889
81 Москва 1739
82 Кабардино-Балкарская республика 1455
83 Республика Северная Осетия - Алания 1362
84 Республика Ингушетия 1110
85 Чеченская республика 937

 

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