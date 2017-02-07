Сахалинская область на четвертом месте в рейтинге влюбленности регионов России

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Ко Дню святого Валентина эксперты подсчитали, в каком регионе России стрелы Амура ранят людей чаще всего.

Учет такого рода «ранений» вести сложно, поскольку все, что касается сердечных дел - штука сугубо личная. Однако специалисты компании Digital Society Laboratory попробовали решить эту задачу, проанализировав семейные статусы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Как пишет "КП Хабаровск", эксперты исследовали 111 миллионов открытых профилей участников соцсети, которые указали регион своего проживания. При этом выяснилось, что подавляющее число людей предпочитают законспирировать свои «пароли и явки» - 70,3 процента вообще не указывают свой брачный статус.

Среди тех, кому нечего скрывать, больше женатиков (10,1%). Статус «не женат/не замужем» третий по популярности - 6,7 %. Почти столько же - 6,3% пребывают в «активном поиске». Влюбленные же оказались самой малочисленной когортой: в целом по России о встрече с этим светлым и чистым чувством заявили 3 процента пользователей.

Любопытно, как распределились влюбленные парочки по территории России. Самым любвеобильным регионом нашей страны оказалась Республика Тыва, родина нынешнего министра обороны Сергея Шойгу: 4,7% пользователей «ВКонтакте» заявили о том, что испытывают то же восторженное состояние, что и Ромео Монтекки с Джульеттой Каппулетти. Вторую строчку в турнирной таблице с результатом 4,4% делят Республика Алтай и Еврейская автономная область. Замыкает тройку призеров Амурская область (4,3%).

Сахалинская область оказалась на четвертом месте

Среди «аутсайдеров» обосновались кавказские республики, где не принято афишировать свои чувства: Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия... Зато удивительно почему среди горцев на 82-м месте обосновался Санкт-Петербург.

Замыкает рейтинг Новгородская область со скромным результатом 1,9 процентов.

РЕЙТИНГ ВЛЮБЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ

Место - регион - процент влюбленных

1 Республика Тыва 4,7%

2 Республика Алтай 4,4%

3 Еврейская автономная область 4,4%

4 Амурская область 4,3%

5 Сахалинская область 4,2%

6 Владимирская область 3,8%

7 Брянская область 3,8%

8 Приморский край 3,8%

9 Тульская область 3,7%

10 Республика Саха (Якутия) 3,7%

11 Забайкальский край 3,6%

12 Калужская область 3,6%

13 Республика Бурятия 3,6%

14 Иркутская область 3,6%

15 Камчатский край 3,6%

16 Тамбовская область 3,6%

17 Хабаровский край 3,6%

18 Курская область 3,6%

19 Рязанская область 3,5%

20 Костромская область 3,5%

21 Орловская область 3,5%

22 Тверская область 3,5%

23 Смоленская область 3,5%

24 Ивановская область

25 Магаданская область 3,5%

26 Алтайский край 3,5%

27 Белгородская область 3,5%

28 Воронежская область 3,4%

29 Московская область

30 Томская область 3,4%

31 Липецкая область 3,4%

32 Краснодарский край 3,4%

33 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,4%

34 Пермский край 3,3%

35 Курганская область 3,3%

36 Чукотский автономный округ 3,3%

37 Ростовская область 3,3%

38 Республика Хакасия 3,3%

39 Удмуртская Республика 3,3%

40 Пензенская область 3,2%

41 Республика Крым 3,2%

42 Ярославская область 3,2%

43 Астраханская область 3,2%

44 Кировская область 3,2%

45 Оренбургская область 3,2%

46 Ставропольский край 3,1%

47 Свердловская область 3,1%

48 Красноярский край 3,1%

49 Омская область 3,1%

50 Саратовская область 3,1%

51 Тюменская область 3,1%

52 Республика Башкортостан 3,1%

53 Челябинская область 3,1%

54 Кемеровская область 3,1%

55 Нижегородская область 3,0%

56 Ненецкий автономный округ 3,0%

57 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,0%

58 Архангельская область 2,9%

59 Республика Коми 2,9%

60 Псковская область 2,9%

61 Республика Адыгея 2,9%

62 Республика Мордовия 2,8%

63 Самарская область 2,8%

64 Чеченская Республика 2,8%

65 Вологодская область 2,8%

66 Новосибирская область 2,7%

67 Ульяновская область 2,7%

68 Республика Марий Эл 2,7%

69 Ленинградская область 2,7%

70 Москва 2,7%

71 Волгоградская область 2,7%

72 Чувашская Республика 2,6%

73 Калининградская область 2,6%

74 Севастополь 2,6%

75 Республика Татарстан 2,4%

76 Мурманская область 2,4%

77 Республика Калмыкия 2,4%

78 Республика Карелия 2,3%

79 Карачаево-Черкесская Республика 2,3%

80 Республика Ингушетия 2,3%

81 Республика Северная Осетия - Алания 2,2%

82 Санкт-Петербург 2,2%

83 Кабардино-Балкарская Республика

84 Республика Дагестан 2,0%

85 Новгородская область 1,9%