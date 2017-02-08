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Зоозащитники требуют запретить контактные зоопарки
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Зоозащитники требуют запретить контактные зоопарки

Закон должен смягчить жесткие нравы общества

Депутаты Госдумы намерены в апреле возвратиться к публичному обсуждению законопроекта о гуманном отношении к животным, который отклонил президент с формулировкой "нет предмета правового регулирования".
 
Как сообщает "Российская газета", состоялась пресс-конференция, где общественные организации и депутаты высказали свое мнение по поводу того, каким должен быть закон. Впервые о нем заговорили в 2011 году. Тогда же законопроект был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. За прошедшие годы к нему не поступило ни одной поправки. О том, что регулировать ответственность людей по отношению к их братьям меньшим должно государство, никто и не спорит. Уж больно экзотические ситуации стали обыденностью нашей жизни. То граждане 300 кошачьих в квартире поселят, а среди них леопарды и тигры. То слона, медведя и даже жирафа возьмут на воспитание. Слона, кстати, обнаружили в московской квартире депутаты, работающие над законом.

Член экспертного совета комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова считает, что должны быть внесены изменения в административный кодекс и ряд поправок к законам о СМИ с запретом пропаганды жестокого обращения с животными. Она уверена, что законодательство обязано запретить физическим лицам продажу и разведение животных и лицензировать этот бизнес. "Лицензионный сбор пойдет на стерилизацию животных. Продажа должна быть урегулирована, необходимо запретить продажу животных в общественных местах", - заявила она журналистам. Эксперт также выступила за запрет усыплять бродячих собак и кошек, чтобы регулировать их численность.

Зоозащитники против переименования "закона о защите животных от жестокости" в "закон об ответственном обращении с животными", поскольку первая формулировка точнее передает отношение общества к людям, которые издеваются над живностью. По их мнению, ничем иным как издевательством нельзя назвать практику некоторых контактных зоопарков.  "Сегодня есть сети контактных зоопарков, где "зверушки как игрушки" - это небезопасно для людей, а для животных это чудовищно жестоко. И самое главное - это противозаконно: есть санитарно-технические правила, и запрещается размещение мест содержания животных вблизи торговых точек. Такие зоопарки надо закрывать", - размышляет зоозащитник Ирина Новожилова. - В таких зоопарках появляются даже краснокнижные животные".

Ничуть не более гуманно содержание животных в витринах магазинов.

На публичных слушаниях весной российские депутаты намерены обсудить возможность ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, в частности, идею запрета притравочных станций - это охотничьи станции, где собак натравливают на реальных животных. А зоозащитники собираются бороться против того, чтобы в числе экспертов, влияющих на конечный результат законодательной работы, были организации, которые выступают за "эвтаназию здоровых животных", те, кто связан с догхантерами.

По мнению народной артистки России Елены Камбуровой, принятие закона - морально-нравственная и культурная революция, которая неминуемо преобразит общество: "Мечта о таком законе - это прежде всего мечта о другом человеке, очищенном от тяжких грехов, связанных с насилием и убийством ни в чем не повинных существ. Уровень жестокости очень высокий. И именно по этой причине защищать четвероногих так важно сейчас. У многих детей есть врожденное чувство любви к животным.

Потребность общения с ними, желание помочь. Но бывают и исключения. Вот тогда так важно именно в этом возрасте объяснить, что животное тоже чувствует боль, холод и голод. Что мучить их грешно. И объяснением этого должны заниматься не только родители, но и воспитатели детских садов, школьные учителя". В законе должен быть прописан обязательный контроль бюджетных средств, выделяемых на обслуживание приютов, на программу по стерилизации, считает актриса.

 

сегодня, в 14:37 +4
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