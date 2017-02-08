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Минпромторг определил список продуктов для покупки по карточкам
27r.ru

Минпромторг определил список продуктов для покупки по карточкам

В перечень не попадут алкогольные напитки, табачные изделия и "вредные продукты"

Минпромторг РФ сообщил, какие продукты смогут приобрести малоимущие россияне по банковским картам адресной продовольственной помощи, пишет "Российская газета".

"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов", - сообщила пресс-служба Министерства.

Конкретный перечень разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В него вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Кроме того, в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

В перечень не попадут алкогольные напитки, табачные изделия и "вредные продукты"."Карты можно будет использовать во всех магазинах, выразивших готовность работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети для данного проекта не потребуется", - добавили в Минпромторге.

Напомним, что в проекте предлагается признавать малоимущей семью любого состава (родители-одиночки, многодетные родители, пары, не имеющие детей, усыновители и т. д.). У претендентов на получение карт продпомощи социальные службы проверят ежемесячный бюджет, для чего суммарный доход всех трудоспособных членов семьи за последние три месяца поделят на три и еще раз - на количество членов семьи. Если результат окажется ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона, семья будет признана малоимущей.

Предполагается, что выплаты по продкартам составят 1200 рублей в месяц.

сегодня, в 10:50 +6
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 11:03
Карточная система в действии...
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+8
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 11:10
VULKAN, Вчера по НТВ показывали это!Так объяснили якобы вводят карточки,для того чтоб население не экономило на продуктах и на своём здоровье!Типа мясо положено и нефиг покупать тушёнку и так далее.
А бюджет этой системы (на год(!)) уже баснословный и это ещё без теминалов,обслуживания и т.д...

о здоровье они заботятся!
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+8
Анонимный
Написано сегодня, в 11:25
VULKAN, ну не наличкой же деньги давать. Сейчас даже карту стал телефон заменять с соответствующим приложением.
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+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:57
Анонимный,
Действительно... Прогресс…

У нас и зарплату одно время деньгами не давали, как я помню, а по списку в магазинах отоваривали продуктами и товаром, предварительно поношенным продавцами и, как назло, в этот период освещение плохо работало

А те, у которых прожиточный минимум на один рубль будет больше, богатыми будут считаться….
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+5
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 11:39
А то они не найдут, как водки себе купить.... Продадут продукты,полученные по талонам ,вот и денежки на водочку, а дети как были голодные, так и останутся...
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:25
Натали))), это ты верно заметила!
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+4
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 11:40
Это очередная глупость!
Вспомните, при СССР были талоны на бензин.Тысячи раздавали, вели учет, собирали просроченные. Гасили не использованные. И ВСЕ ЭТО СТОИТ ДЕНЕГ! Теперь представьте, сколько будет стоить изготовление этого пластика. И сам талон и вся работа с ним, отминусятся из суммы государственных дотаций на оплату продуктов. Зачем этот ГЕМОР?
Можете помочь людям - отдайте рубли, а не талоны!
Страна непуганых идиотов, заворовавшихся министров и чинуш,а пипл хавает!
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+13
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 11:47
PATRO, так нетути рублей-то
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+6
Nektos
Написано сегодня, в 12:46
PATRO, у нас помню были карточки на продук ты. И очереди бешеные с этими талонами
врбщем ничего хорошего
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+3
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 19:36
Nektos, не здесь карты типа банковских будут под терминалы,всё по фен-шую.
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+4
Еще 5 комментариев
Arcadyevvna
Написано сегодня, в 11:41
Позорище правительству! 21 век, зажравшиеся чинуши с одной стороны, с другой подобие блокадного Ленинграда!
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+5
EBIN
Написано сегодня, в 11:44
Как в блокадном Ленинграде карточки. Газпром и Роснефть сверхприбыль подсчитывают, а малоимущим карточки вводят. Ну с 21 веком Вас господа, с Россией вставшей с колен, Мировой державой.
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+5
ILYA301968
Написано сегодня, в 11:57
1200 руб в месяц! Как много! Просто о...ть!
И это при возвращенных в казну Миллиардов рублей у проворовавшихся чиновников.
Как-то не стыкуется всё происходящее блин!
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+9
ritupe
Написано сегодня, в 12:37
Позорище какое!
А этим то все божья роса...
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 12:46 Отредактированно сегодня, в 12:46
Сами скоты жируют,а народ на диете держат.Ну не скоты ли.
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+4
КиР84
Написано сегодня, в 12:59
Ну приехали, опять карточки как в советское время
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+2
sasch
Написано сегодня, в 15:30
КиР84, Не путайте... В советское время карточки только во время войны и после неё были, а то что вы вспоминаете, это уже перестройка "мужика с родимым пятном на башке". Тот всё делал чтоб избавиться от советского.
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+9
КиР84
Написано сегодня, в 15:46
sasch, согласен.
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0
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 16:32 Отредактированно сегодня, в 16:32
sasch, Кто бы помог талоны сгруппировать тогда нормально? Хронологически.... Тут с печатькой даже
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+1
Еще 28 комментариев
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 16:30
Итого, стало удобнее, объем продуктов сократился, табак то был. Кажется в среднем по палате все нормально, лежать можно, да и мест много, в Крыму новый санаторий ... Все таки что-то меняется, даже через талоны видно.
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0
Zwain
Написано сегодня, в 16:51
ну что здесь казать-то...мудрец сказал-каждый народ заслуживает своё правительство, а в России оно ещё и ворует!!!
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 18:38
спасибо партии родной за заботу
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+1
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