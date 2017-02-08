Минпромторг определил список продуктов для покупки по карточкам
В перечень не попадут алкогольные напитки, табачные изделия и "вредные продукты"
"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов", - сообщила пресс-служба Министерства.
Конкретный перечень разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В него вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Кроме того, в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
В перечень не попадут алкогольные напитки, табачные изделия и "вредные продукты"."Карты можно будет использовать во всех магазинах, выразивших готовность работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети для данного проекта не потребуется", - добавили в Минпромторге.
Напомним, что в проекте предлагается признавать малоимущей семью любого состава (родители-одиночки, многодетные родители, пары, не имеющие детей, усыновители и т. д.). У претендентов на получение карт продпомощи социальные службы проверят ежемесячный бюджет, для чего суммарный доход всех трудоспособных членов семьи за последние три месяца поделят на три и еще раз - на количество членов семьи. Если результат окажется ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона, семья будет признана малоимущей.
Предполагается, что выплаты по продкартам составят 1200 рублей в месяц.
А бюджет этой системы (на год(!)) уже баснословный и это ещё без теминалов,обслуживания и т.д...
У нас и зарплату одно время деньгами не давали, как я помню, а по списку в магазинах отоваривали продуктами и товаром, предварительно поношенным продавцами и, как назло, в этот период освещение плохо работало
А те, у которых прожиточный минимум на один рубль будет больше, богатыми будут считаться….
Можете помочь людям - отдайте рубли, а не талоны!
Страна непуганых идиотов, заворовавшихся министров и чинуш,а пипл хавает!
И это при возвращенных в казну Миллиардов рублей у проворовавшихся чиновников.
Как-то не стыкуется всё происходящее блин!
А этим то все божья роса...