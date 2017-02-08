Минпромторг определил список продуктов для покупки по карточкам

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Минпромторг РФ сообщил, какие продукты смогут приобрести малоимущие россияне по банковским картам адресной продовольственной помощи, пишет "Российская газета"

"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов", - сообщила пресс-служба Министерства.

Конкретный перечень разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В него вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Кроме того, в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

В перечень не попадут алкогольные напитки, табачные изделия и "вредные продукты"."Карты можно будет использовать во всех магазинах, выразивших готовность работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети для данного проекта не потребуется", - добавили в Минпромторге.

Напомним, что в проекте предлагается признавать малоимущей семью любого состава (родители-одиночки, многодетные родители, пары, не имеющие детей, усыновители и т. д.). У претендентов на получение карт продпомощи социальные службы проверят ежемесячный бюджет, для чего суммарный доход всех трудоспособных членов семьи за последние три месяца поделят на три и еще раз - на количество членов семьи. Если результат окажется ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона, семья будет признана малоимущей.

Предполагается, что выплаты по продкартам составят 1200 рублей в месяц.