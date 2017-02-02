Курс фонетики в начальных классах сократят

Народный Корреспондент

В ближайшее время раздел «Фонетика» в программе по русскому языку в младших классах может быть существенно сокращен. Умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках не вошло в требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Освободившиеся часы будут направлены на развитие у учеников навыков устной и письменной речи.

При предыдущем руководстве Минобрнауки успели утвердить ФГОС для младших и 5–6 классов, сейчас разрабатываются стандарты для средней школы и выпускных классов. Однако нынешний министр Ольга Васильева пришла к выводу, что уже принятые стандарты очень неконкретны, и поручила детализировать требования.

— Одна из центральных задач в общем образовании, над которой сейчас работает министерство, — наполнение ФГОС содержанием. Это необходимо для четкого понимания того, что должен знать и уметь ребенок по каждому предмету в конце каждого класса, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки. — По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования.

Рабочие группы по каждому из предметов с осени прошлого года разрабатывают конкретные требования к знаниям учеников. И по крайней мере в некоторых вопросах эксперты уже пришли к согласию. В частности, представители рабочей группы по русскому языку считают, что от учеников не требуется умение проводить фонетический анализ слов.

— Мы сейчас говорим о тех предметных результатах, о том минимуме знаний и навыков, которые ребенок должен продемонстрировать по окончании начальной школы, — сообщила «Известиям» председатель рабочей группы, директор столичной гимназии № 1520 имени Капцовых Вита Кириченко. — Он, например, должен различать звуки и буквы, понимать, что буква — это графическое обозначение звука. Ребенок должен уметь охарактеризовать звуки русского языка: ударные и безударные гласные, твердые и мягкие согласные и т.д. Умение писать транскрипцию в этих предметных требованиях не предусматривается. Мы детализируем результаты, а не перечень средств их достижения.

После составления перечня детализированных результатов рабочая группа направит их в Минобрнауки. Вита Кириченко отметила, что утверждение результатов повлечет за собой последующие шаги — в частности, речь пойдет о корректировке учебных программ.

— Когда будут определены предметные результаты, начнутся обсуждения, соответствует ли им программа, — рассказала она. — Мы хотим создать одинаковые ориентиры для всех: чтобы они соответствовали возрасту учеников, назначению предмета и образовательным задачам в целом. Сейчас самое важное — договориться, что мы должны получить на выходе после окончания ребенком начальной школы.

Вита Кириченко отметила, что сейчас у экспертов рабочей группы есть вопросы, обсуждение которых не закончено. Например, должен ли ребенок уметь делить слово на слоги или достаточно, чтобы он определял количество слогов. Большинство настаивает на том, что ребенок должен видеть, сколько в слове слогов. Если прописать требование уметь делить слово на слоги, это сразу повлечет за собой ряд дополнительных вопросов. Дело в том, что школьные правила во многом отличаются от университетских.

— Школьная фонетика ограничивается минимальными сведениями, которые часто носят не совсем научный характер, — прокомментировала «Известиям» завкафедрой русского языка МПГУ профессор Наталия Николина. — Например, школьное деление на слоги зачастую не совпадает с современными лингвистическими концепциями слога. Так же как транскрипция, которую они пишут в школе, носит предельно упрощенный характер.

В итоге те, кто поступает потом в вузы на лингвистические специальности, обнаруживают, что их школьные знания не вполне корректны, и им предстоит переучиваться.

— Редуцированный гласный в первом предударном слоге они обозначают буквой «а», что неверно, — приводит пример профессор Николина (то есть вместо академической транскрипции [мълΛко] школьников учат писать [малако]). — Просто такие правила максимально приближены к их возрасту. Но потом они уже к этому не возвращаются вплоть до окончания школы. И эти неполные, несовершенные знания повисают в воздухе.

По словам Наталии Николиной, вопрос о том, в каком объеме следует преподавать в младших классах фонетику и нужно ли вообще, сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе.

— Одни говорят, что материал по фонетике сложно усваивается и в дальнейшем никак не востребован, — сказала она. — В старших классах ученики уже практически не обращаются к фонетическому анализу. При этом недостаточное внимание уделяется устной речи школьников, уровень которой постоянно снижается. С другой стороны, раздаются возражения, что фонетика — раздел, традиционно открывающий курс языковедческих дисциплин, и он важен для становления орфоэпических норм. Самое важное — определить, какие цели перед собой ставит курс русского языка. К примеру, в 60-е и 70-е годы прошлого века стояла задача выработать у учеников орфографические и пунктуационные нормы. А потом возникла проблема развития речи. И сейчас тоже ищут подходы, как построить современный курс русского языка. Главный вопрос, который сейчас обсуждается, — о роли компонента, связанного с развитием речи. Второй — в какой степени должны быть представлены теоретические сведения о языке.

Член Совета по русскому языку при президенте РФ Роман Дощинский, входящий в состав рабочей группы, подтвердил, что на следующем этапе, когда будут корректироваться учебные программы, курс фонетики в младших классах будет сильно сокращен.

— Писать транскрипцию будут учить меньше, а в начальной школе этим заниматься не будут, — рассказал он «Известиям». — Этому разделу будет отведено свое место, но не в тех немыслимых размерах и объемах, которые почему-то сегодня фигурируют в программах начальной школы.

Роман Дощинский отметил, что по одной из существующих программ по русскому языку ученики полгода занимаются фонетикой и за это время они настолько погружаются в мир звучащего слова, что потом не могут привыкнуть писать правильно. Некоторые дети даже не понимают разницы между звуком и буквой и записывают слова, как слышат.

— Вместо всех этих часов никому не нужной фонетики ученики будут писать диктанты и развивать навыки устной речи, — сообщил Роман Дощинский.