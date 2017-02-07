Россиянам в этом году дадут баллы для обмена на продукты

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В начале прошлого года Минпромторг оценивал запуск программы адресной продовольственной помощи в 2017 году на уровне около 140 миллиардов рублей

В Минпромторге рассчитывают на старт программы продовольственной помощи населению в этом году. Об этом заявил на заседании фракции "Единая Россия" глава министерства Денис Мантуров.

Как разъясняет "Российская газета", речь идет о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты баллы или бонусы для покупки продуктов российского производства - свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и других, а также семян и саженцев. Эти баллы будут эквивалентами денег. По словам Мантурова, в результате удастся адресно поддержать именно тех, кто нуждается, - тех граждан, которые "не могут себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое".

Программа прошла основные этапы согласования с ведомствами, рассказал Мантуров. Такая система работает во многих странах мира, добавил министр.

Важно сделать так, чтобы деньги, выделяемые на продукцию, не копились на картах и счетах, а тратились именно на продукцию отечественных производителей, подчеркнул он.

- Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой, - сказал министр.

В начале прошлого года Минпромторг оценивал запуск программы адресной продовольственной помощи в 2017 году на уровне около 140 миллиардов рублей.