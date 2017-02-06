Посылки с AliExpress могут подорожать для россиян

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Посылки с популярной площадки AliExpress уже со вторника, седьмого февраля, могут стать дороже для российских покупателей. Дело в том, что новые правила сервиса предусматривают обязательное присвоение трекингового номера посылкам стоимостью дороже двух долларов. Об этом пишет "Российская газета".

Как говорится в официальном сообщении сайта, новая политика доставки будет касаться не только россиян, но и покупателей из Белоруссии и Украины, причем даже в более жесткой форме - все посылки в эти страны будут снабжаться номером для отслеживания.

Поводом для внесения изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.

Ранее AliExpress совместно с "Почтой России" запустили новый формат эконом-доставки, предусматривающий тарификацию по весу. Им предлагается воспользоваться покупателям, заказывающим товары стоимостью до пяти долларов и весом до двух килограммов.