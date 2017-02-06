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Посылки с AliExpress могут подорожать для россиян
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Посылки с AliExpress могут подорожать для россиян

Отправления стоимостью дороже двух долларов будут присваивать трекинговые номера

Посылки с популярной площадки AliExpress уже со вторника, седьмого февраля, могут стать дороже для российских покупателей. Дело в том, что новые правила сервиса предусматривают обязательное присвоение трекингового номера посылкам стоимостью дороже двух долларов. Об этом пишет "Российская газета".

Как говорится в официальном сообщении сайта, новая политика доставки будет касаться не только россиян, но и покупателей из Белоруссии и Украины, причем даже в более жесткой форме - все посылки в эти страны будут снабжаться номером для отслеживания.

Поводом для внесения изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.

Ранее AliExpress совместно с "Почтой России" запустили новый формат эконом-доставки, предусматривающий тарификацию по весу. Им предлагается воспользоваться покупателям, заказывающим товары стоимостью до пяти долларов и весом до двух килограммов.

сегодня, в 14:18 +1
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Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 14:30
Друзья, будьте осторожны, заказывая вещи через интернет! Один друг заказал средство для увеличения полового органа - пришла лупа. Единственная инструкция "Не использовать на солнце".
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:35
Black65,
ааааа, Игореха, ну ты жжешь
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+1
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Black65 Online
Написано сегодня, в 14:36
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+1
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 14:37
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+1
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SaxaRoza Online
Написано сегодня, в 14:34
Печалька
Нравится покупать на Али, бесплатная доставка была большим плюсом.
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0
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:48
Платить конечно не хочется, но отслежка результата не дает.... У нас так телефон на почте украли... И поиск не помог... Хорошо китайский товарищ денежку вернул ....наша почта это черная дыра.... И порядка от трекинга больше не станет.... Это принесет пользу только китайским продавцам
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