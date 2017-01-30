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Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку
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Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» примут участие более 50 субъектов Российской Федерации

7 февраля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в одной из московских школ даст старт Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщают в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
 
В акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации.
 
В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. 
 
В мероприятии примут участие: 
 
- Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора; 
- Исаак Калина, руководитель Департамента образования города Москвы;
- Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина; 
- Ирина Цыбулько, руководитель федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по русскому языку; 
- известные родители будущих выпускников. 
 
Продолжительность пробного экзамена - 1 час.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:17 +2
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:20
не сдаст..оставят на второй год.
ыыыыыыы
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:25
Добрый человек, а если сдаст? повышение до вице-премьера?))
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:42
marrozz,
если сдаст,то получит стёрку и карандаш.)))
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:06
Добрый человек, и паспорт вернут
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+1
Еще 4 комментария
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:27
а потом, как в Дагестане - Рафик не виуноват, что у ниво по руськай езык сто бальов
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:28
Пусть все экзамены сдает
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:18
Меня терзают смутные сомненья... И сдается мне, что у всех этих лиц результат будет как минимум удовлетворительный... в любом случае!
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+2
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:24
А я бы тоже поучаствовала!
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+1
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