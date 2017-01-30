Глава Рособрнадзора сдаст ЕГЭ по русскому языку

kyzyl-7.edu17.ru

В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» примут участие более 50 субъектов Российской Федерации

7 февраля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в одной из московских школ даст старт Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщают в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

В акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации.

В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

В мероприятии примут участие:

- Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора;

- Исаак Калина, руководитель Департамента образования города Москвы;

- Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина;

- Ирина Цыбулько, руководитель федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по русскому языку;

- известные родители будущих выпускников.

Продолжительность пробного экзамена - 1 час.