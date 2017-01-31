В России заканчивается бесплатная приватизация квартир
Последняя дата подачи заявления - 28 февраля
Последняя дата подачи заявления - 28 февраля, рассказали в минстрое. После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров можно будет только одним способом - выкупив их у государства по рыночной цене. В народе уже назвали это "платной приватизацией".
Но не исключено, что это правило будет действовать не для всех. Программу по бесплатному оформлению жилья в собственность хотят продлить для трех категорий граждан. Законопроект с таким предложением Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе.
Первая категория - жители Крыма и Севастополя, где до сих пор не закончилась инвентаризация жилищного фонда. Вторая - жильцы аварийных домов, которым сегодня запрещено приватизировать опасные квартиры (но есть шанс оформить в собственность новую квартиру). Третья - дети-сироты, в силу возраста не успевшие получить жилье от государства. А также те, у кого не окончился срок действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения. Первые две группы смогут получить в собственность квадратные метры до 2020 года, для сирот планируют предусмотреть бессрочное право на приватизацию.
Между тем, по мнению экспертов "Российской газеты", в этот список необходимо также включить очередников. Тех, кто встал в жилищную очередь давно, но до сих пор не получил своих квартир. Полный перечень россиян, для которых продлят приватизацию, депутаты обещали подготовить ко второму чтению законопроекта.
Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 1992 году. Это уникальная по своей сути программа, аналогов которой нет во всем мире. Ее рассчитывали завершить еще в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса, но после этого завершение программы неоднократно откладывалось. В прошлом году позицию правительства по этому вопросу обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив, что бесплатная приватизация не может продлеваться бесконечно. Иначе в стране никогда не будет ни арендного жилья, ни маневренного фонда, куда можно было бы в срочном порядке переселять жертв техногенных катастроф или стихийных бедствий.
Да и зачем продлевать программу? Все, кто хотел оформить жилье в собственность, уже давно это сделали. За двадцать четыре года жилье приватизировали более 30,6 миллиона человек, и теперь в частных руках находится 93 процента жилого фонда России. Ни в одной стране мира нет столько собственных квартир! Естественно, что Госдума отклонила сразу четыре альтернативных законопроекта, которыми предлагалось продлить бесплатную передачу жилых помещений в собственность для всех категорий граждан.
Эксперты "РГ" с этим полностью согласны. По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, программу действительно надо завершать и все силы бросить на развитие программы некоммерческого найма. "Надо использовать не только муниципальное жилье, но и частный сектор. При этом надо подумать над субсидированием платы за наем", - ранее отметила Разворотнева.
Так что февраль 2017 года точно последний месяц действия программы. В течение 28 дней документы можно подать в офисах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Сама приватизация бесплатная, но придется заплатить госпошлину за оформление документов - 2 тысячи рублей. По закону общий срок государственной регистрации прав составляет 10 рабочих дней.
Собственник жилья получает право продать его, подарить или завещать. Однако у него сразу появляются и обязанности - ежегодно платить налог на имущество и делать взносы за капитальный ремонт.
Кстати, желающих приватизировать квартиру уже не так много. Росреестр в 2016 году зарегистрировал почти на 40 процентов меньше бесплатно приватизированных квартир, чем в 2015 году. Если в позапрошлом году таких было более одного миллиона, то в прошлом - всего 600 тысяч.
Главное выполнять обязанности, так как заработную плату нужно платить чиновникам...
А в случае использования своего права: продавать, дарить, завещать сталинские, хрущёвские, дома, введённые в эксплуатацию при советской власти - не забудете заклеить дыры...
Что, уже лёд тронулся!!!???