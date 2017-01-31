В России заканчивается бесплатная приватизация квартир

У тех россиян, кто до сих пор снимает квартиру у государства по договору социального найма, остался последний шанс совершенно бесплатно оформить ее в собственность - до конца программы по приватизации жилья в России остался всего месяц.

Последняя дата подачи заявления - 28 февраля, рассказали в минстрое. После этой даты стать официальным хозяином своих квадратных метров можно будет только одним способом - выкупив их у государства по рыночной цене. В народе уже назвали это "платной приватизацией".

Но не исключено, что это правило будет действовать не для всех. Программу по бесплатному оформлению жилья в собственность хотят продлить для трех категорий граждан. Законопроект с таким предложением Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе.

Первая категория - жители Крыма и Севастополя, где до сих пор не закончилась инвентаризация жилищного фонда. Вторая - жильцы аварийных домов, которым сегодня запрещено приватизировать опасные квартиры (но есть шанс оформить в собственность новую квартиру). Третья - дети-сироты, в силу возраста не успевшие получить жилье от государства. А также те, у кого не окончился срок действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения. Первые две группы смогут получить в собственность квадратные метры до 2020 года, для сирот планируют предусмотреть бессрочное право на приватизацию.

Между тем, по мнению экспертов "Российской газеты", в этот список необходимо также включить очередников. Тех, кто встал в жилищную очередь давно, но до сих пор не получил своих квартир. Полный перечень россиян, для которых продлят приватизацию, депутаты обещали подготовить ко второму чтению законопроекта.

Программу хотят продлить для жителей Крыма и Севастополя, жильцов аварийных домов и детей-сирот

Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 1992 году. Это уникальная по своей сути программа, аналогов которой нет во всем мире. Ее рассчитывали завершить еще в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса, но после этого завершение программы неоднократно откладывалось. В прошлом году позицию правительства по этому вопросу обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив, что бесплатная приватизация не может продлеваться бесконечно. Иначе в стране никогда не будет ни арендного жилья, ни маневренного фонда, куда можно было бы в срочном порядке переселять жертв техногенных катастроф или стихийных бедствий.

Да и зачем продлевать программу? Все, кто хотел оформить жилье в собственность, уже давно это сделали. За двадцать четыре года жилье приватизировали более 30,6 миллиона человек, и теперь в частных руках находится 93 процента жилого фонда России. Ни в одной стране мира нет столько собственных квартир! Естественно, что Госдума отклонила сразу четыре альтернативных законопроекта, которыми предлагалось продлить бесплатную передачу жилых помещений в собственность для всех категорий граждан.

Эксперты "РГ" с этим полностью согласны. По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, программу действительно надо завершать и все силы бросить на развитие программы некоммерческого найма. "Надо использовать не только муниципальное жилье, но и частный сектор. При этом надо подумать над субсидированием платы за наем", - ранее отметила Разворотнева.

Так что февраль 2017 года точно последний месяц действия программы. В течение 28 дней документы можно подать в офисах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Сама приватизация бесплатная, но придется заплатить госпошлину за оформление документов - 2 тысячи рублей. По закону общий срок государственной регистрации прав составляет 10 рабочих дней.

Собственник жилья получает право продать его, подарить или завещать. Однако у него сразу появляются и обязанности - ежегодно платить налог на имущество и делать взносы за капитальный ремонт.

Кстати, желающих приватизировать квартиру уже не так много. Росреестр в 2016 году зарегистрировал почти на 40 процентов меньше бесплатно приватизированных квартир, чем в 2015 году. Если в позапрошлом году таких было более одного миллиона, то в прошлом - всего 600 тысяч.