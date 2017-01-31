Паспорт и права дадут в одном окне

С 1 февраля эту государственную услугу по линии МВД должен обязательно предоставлять хотя бы один МФЦ в городе с численностью населения более 100 тысяч человек. Ранее сообщалось, что с 2018 года аналогичные полномочия получат МФЦ, расположенные в городских округах и административных центрах муниципальных районов, в которых проживает свыше 50 тысяч человек, сообщает "Российская газета".

Для МФЦ это лишь один из этапов февральского "документопереворота". Отныне через такие центры можно будет получить не только биометрические загранпаспорта.

Это же касается заграничных паспортов старого образца, действующих до 5 лет, и внутрироссийских паспортов. Оформлением и того и другого МФЦ уже занимаются, но до недавнего времени все бумаги операторы центра в трехдневный срок должны были передать в территориальные органы МВД. На выдачу паспорта гражданин шел уже в паспортный стол или подразделение миграции.

Теперь МФЦ станут не только забирать заявления, необходимые для оформления документов, но и выдавать готовые паспорта. Перед подачей документов сфотографироваться можно также в МФЦ. Здесь установлены специальные кабинки.

Такую схему правительство утвердило еще в мае 2014 года. Тогда же в порядке эксперимента был составлен перечень госуслуг, предоставление которых в МФЦ организуется без личной явки заявителей в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления. В этот же список вошла выдача водительских удостоверений при их замене, утрате, хищении, а также международных водительских удостоверений. С февраля 2017 года все перечисленные услуги включены в обязательный перечень госуслуг, предоставление которых организуется через МФЦ федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов.

По данным минэкономразвития, всего по стране сейчас около 13 тысяч многофункциональных центров. В ведомстве "Российской газете" сообщили, что минэкономразвития последовательно реализует стратегию расширения перечня госуслуг, предоставляемых в МФЦ, и неоднократно вносило предложения по оказанию данных услуг в центрах "Мои документы".

Изначально планировалось начать предоставление услуг по замене водительских прав и паспортов в МФЦ с 1 ноября 2016 года, но по предложению МВД России срок был перенесен на 1 февраля 2017 года. Тем не менее до сих пор все еще находится в разработке целевое техническое решение для приема в МФЦ документов, а также для снятия биометрических данных для загранпаспорта нового поколения с последующей передачей такой информации в подразделения МВД.

Стоит отметить, что все существующие подразделения МВД продолжат прием по указанным услугам. Там можно будет как сдать бумаги на получение паспорта, так и забрать готовый документ. МФЦ становятся лишь дополнительными точками получения услуг. Сроки выдачи паспортов при этом не меняются.