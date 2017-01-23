новости
новости
Регистрация
В 2017 году студентам в России повысят стипендию
ya2017.com

В 2017 году студентам в России повысят стипендию

Ее проиндексируют на на 5,9%

— В этом году объем средств стипендиального фонда защищен от каких-либо сокращений, и бюджетом предусмотрена его индексации с 1 сентября 2017 года на уровне 5,9%, — сообщили «Известиям» в Минобрнауки. — Средства доведены до всех федеральных органов исполнительной власти, в чьем ведении находятся вузы, и каждый учредитель отслеживает процесс выплат стипендий в установленные сроки. До подведомственных Минобрнауки вузов средства доведены в установленные сроки в полном объеме.

В пресс-службе также сообщили, что направили министерствам, у которых есть подведомственные вузы (в частности, Минздраву и Минсельхозу), письмо, в котором говорится о необходимости соблюдать сроки выплат и информировать Минобразования, если что-то этому мешает.

— На сегодняшний день никаких сигналов о проблемах от других органов в министерство не поступало, — сообщили в пресс-службе ведомства. В октябре прошлого года директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщил, что стипендия будет проиндексирована на 5,9% в 2017 году, на 4,8% — в 2018-м и на 4,5% — в 2019 году.

сегодня, в 10:04 +2
Другие статьи по темам
Прочее
стипендия
Популярное на ASTV
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
В суды с оружием ходят сахалинцы
В суды с оружием ходят сахалинцы
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан
Рейс 1743 Южно-Сахалинск-Москва до сих пор задержан

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 10:12
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 10:41
Счастливые..... А тут на дядю работаешь и уже как пять лет ничего не поднимали...
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Путеводитель по Сахалину представят жителям областного центра
Путеводитель по Сахалину представят жителям областного центра
Около пяти тысяч тонн мяса поставит сахалинцам свинокомплекс в Таранае
Около пяти тысяч тонн мяса поставит сахалинцам свинокомплекс в Таранае
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru