В 2017 году студентам в России повысят стипендию

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— В этом году объем средств стипендиального фонда защищен от каких-либо сокращений, и бюджетом предусмотрена его индексации с 1 сентября 2017 года на уровне 5,9%, — сообщили «Известиям» в Минобрнауки. — Средства доведены до всех федеральных органов исполнительной власти, в чьем ведении находятся вузы, и каждый учредитель отслеживает процесс выплат стипендий в установленные сроки. До подведомственных Минобрнауки вузов средства доведены в установленные сроки в полном объеме.

В пресс-службе также сообщили, что направили министерствам, у которых есть подведомственные вузы (в частности, Минздраву и Минсельхозу), письмо, в котором говорится о необходимости соблюдать сроки выплат и информировать Минобразования, если что-то этому мешает.

— На сегодняшний день никаких сигналов о проблемах от других органов в министерство не поступало, — сообщили в пресс-службе ведомства. В октябре прошлого года директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщил, что стипендия будет проиндексирована на 5,9% в 2017 году, на 4,8% — в 2018-м и на 4,5% — в 2019 году.