В Думе предложили навсегда отбирать права у виновников серьезных аварий

Такое наказание должно применяться также и к водителям, препятствующим проезду скорых, пожарных машин

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагает лишать автомобильных прав на длительные сроки, вплоть до пожизненного, тех водителей, которые совершили серьезные нарушения с нанесением тяжкого вреда здоровью.

"Предлагаю в тех случаях, где существует потенциальная опасность для здоровья граждан, лишать прав не на три месяца, как сейчас, а на три года, пять лет, десять лет и пожизненно", - заявил Пискарев журналистам. Об этом пишет "Интерфакс".

По его мнению, такое наказание должно применяться также и к водителям, которые создают препятствия для проезда спецтехники: скорых, пожарных машин и ряда других.

Глава комитета напомнил о недавнем случае, когда скорая из-за автомобиля, перегородившего дорогу, не смогла вовремя приехать к пациенту, который впоследствии скончался.

Пискарев также выступил за ужесточение правил возврата водительских удостоверений автомобилистам, ранее лишенным прав.

Он считает, что нужно проводить по более строгой схеме экзамены, включая теорию и практику, для таких граждан, а также обязать их проходить серьезный осмотр у врачей, в том числе у психологов и наркологов.