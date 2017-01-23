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В Думе предложили навсегда отбирать права у виновников серьезных аварий

В Думе предложили навсегда отбирать права у виновников серьезных аварий

Такое наказание должно применяться также и к водителям, препятствующим проезду скорых, пожарных машин

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагает лишать автомобильных прав на длительные сроки, вплоть до пожизненного, тех водителей, которые совершили серьезные нарушения с нанесением тяжкого вреда здоровью.

"Предлагаю в тех случаях, где существует потенциальная опасность для здоровья граждан, лишать прав не на три месяца, как сейчас, а на три года, пять лет, десять лет и пожизненно", - заявил Пискарев журналистам. Об этом пишет "Интерфакс".

По его мнению, такое наказание должно применяться также и к водителям, которые создают препятствия для проезда спецтехники: скорых, пожарных машин и ряда других.

Глава комитета напомнил о недавнем случае, когда скорая из-за автомобиля, перегородившего дорогу, не смогла вовремя приехать к пациенту, который впоследствии скончался.

Пискарев также выступил за ужесточение правил возврата водительских удостоверений автомобилистам, ранее лишенным прав.

Он считает, что нужно проводить по более строгой схеме экзамены, включая теорию и практику, для таких граждан, а также обязать их проходить серьезный осмотр у врачей, в том числе у психологов и наркологов.

сегодня, в 13:44 +2
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 13:48
Наверное это правильно , при условии что вина безусловная !!!!!!
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0
Online
buninaLina Online
Написано сегодня, в 22:00
Vladis, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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0
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 13:55
От тюрьмы и от сумму не зарекайся!По крайней мере в России!
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+8
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:05
Забанен администрацией, Тогда как же Шмара Багдасарян? Вчера опять поймали её, гоняла по Москве и выхлоп ноль.
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+9
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 14:08
евгений, А вы думаете это для неё(го)этот закон принимается???Она в любом случае съедет!
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+5
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:14
Забанен администрацией, Тогда зачем нужен закон? Для галочки? А баба которая убила одну девушку, а вторую инвалидом оставила на всю жизнь?, 200 тысяч заплатила и всё? Ну да, она же координатор вЕДра.
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+6
Еще 8 комментариев
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:01
Нэ эффективные мэры..
Только расстрэл.
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+3
marrozz
Написано сегодня, в 20:02
Добрый человек, растрэливать, старина, только расстрэливать!
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:00
Да они и без прав неплохо садятся за руль...
Только конфискация автомобиля без дальнейшего права приобретения может что-то изменить.
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+2
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:31
Натали))), Кто "они"?Пьянь?Так об этом нечего нет!А если допустим чел.трезвый,чисто механическая неисправность(отказ тормозов) за что лишать?
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 21:42
PATRO, ну это уже суд решит...
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+2
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 21:48
Натали))), Да и про суд там не чего не сказано!
А Пискарёв этот по моему невменяемый,раз такое придумал! Ктоже бьёт по рукам,хлеб ему приносящим?
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 18:59
Лишать по-любому надолго, а по возможности навсегда. У водителей после ДТП со смертельным исходом психика подорвана, да и другие водители после таких законов будут повнимательнее...
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0
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PATRO Online
Написано сегодня, в 21:28
nikolayppu, С чего такое познание?
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