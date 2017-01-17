За отказ пропустить «скорую» предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

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Также водителям может грозить лишение прав сроком до двух лет

Депутат от «Единой России» Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект об увеличении с 500 до 30 тыс. рублей штрафа за непредоставление дороги спецтранспорту с включенным проблесковым маячком, сообщают "Известия".

Также в документе предлагается лишать прав сроком до двух лет допустивших такое нарушение водителей.

«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, текст которого опубликован на сайте Госдумы.

Как отмечается, законопроект разработан «для предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и приводящих к непоправимым последствиям».

Речь идет, в частности, об инциденте, который произошел на Камчатке, когда водитель иномарки отказалась уступить дорогу машине скорой помощи, из-за этого медики не могли попасть к пациенту около 10 минут. В результате этого 21-летний мужчина умер.

По данным Палкина, принятие и реализация данного законопроекта не потребуют дополнительных трат бюджетных средств.