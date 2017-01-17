новости
новости
Регистрация
За отказ пропустить «скорую» предложили штрафовать на 30 тыс. рублей
pikabu.ru

За отказ пропустить «скорую» предложили штрафовать на 30 тыс. рублей

Также водителям может грозить лишение прав сроком до двух лет

Депутат от «Единой России» Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект об увеличении с 500 до 30 тыс. рублей штрафа за непредоставление дороги спецтранспорту с включенным проблесковым маячком, сообщают "Известия".

Также в документе предлагается лишать прав сроком до двух лет допустивших такое нарушение водителей.

«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, текст которого опубликован на сайте Госдумы.

Как отмечается, законопроект разработан «для предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и приводящих к непоправимым последствиям».

Речь идет, в частности, об инциденте, который произошел на Камчатке, когда водитель иномарки отказалась уступить дорогу машине скорой помощи, из-за этого медики не могли попасть к пациенту около 10 минут. В результате этого 21-летний мужчина умер.

По данным Палкина, принятие и реализация данного законопроекта не потребуют дополнительных трат бюджетных средств.

сегодня, в 09:36 +3
Другие статьи по темам
Прочее
скорая помощь
Популярное на ASTV
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Водитель погиб в результате ДТП в Анивском районе
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 09:45
Не проблесковым мячиком, а машинам с выключенными спецсигналами. Включая маячок и сирену.
Ответить
0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:09
а то, что не пропуская скорую, из-за этого гибнут люди-это по барабану? Главное в казну побольше налогов собрать?
Ответить
0
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 10:17
Во,хоть одну здравую мысль родили!!!!!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинский сивуч Старк погиб от рук сотрудника океанариума во Владивостоке
Сахалинский сивуч Старк погиб от рук сотрудника океанариума во Владивостоке
Сахалинские легкоатлеты выступят на дальневосточном чемпионате
Сахалинские легкоатлеты выступят на дальневосточном чемпионате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru