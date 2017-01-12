Треть стоимости жилья молодым семьям может оплатить государство

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Это повысит доступность новых квартир и домов для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь и карьеру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о субсидиях на сумму 4,234 млрд руб. в качестве социальных выплат, которые будут распределены между 75 регионами страны. Соответствующий документ опубликован сегодня, 24 января на сайте российского правительства.

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 4,234 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы.

«Эти ресурсы повысят доступность новых квартир и домов для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь и карьеру», - добавил в своем вступительном слове Дмитрий Медведев.

Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в соответствии с подпрограммой, получат социальные выплаты в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для бездетных молодых семей и не менее 35% для молодых семей с одним ребенком и более.

Напомним, южносахалинцев, желающих улучшить свои жилищные условия, ждут на консультации. Встречи проводятся по средам и четвергам.