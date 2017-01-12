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Треть стоимости жилья молодым семьям может оплатить государство
Misanec.ru

Треть стоимости жилья молодым семьям может оплатить государство

Это повысит доступность новых квартир и домов для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь и карьеру

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о субсидиях на сумму 4,234 млрд руб. в качестве социальных выплат, которые будут распределены между 75 регионами страны. Соответствующий документ опубликован сегодня, 24 января на сайте российского правительства.

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 4,234 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы.

«Эти ресурсы повысят доступность новых квартир и домов для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь и карьеру», - добавил в своем вступительном слове Дмитрий Медведев.

Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в соответствии с подпрограммой, получат социальные выплаты в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для бездетных молодых семей и не менее 35% для молодых семей с одним ребенком и более.

Напомним, южносахалинцев, желающих улучшить свои жилищные условия, ждут на консультации. Встречи проводятся по средам и четвергам.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:58 −2
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 18:26
Вот люблю такие новости! Может оплатить! А может и не оплатить! И новость есть, и обещанья нет!
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+4
TROL
Написано сегодня, в 18:31
Надо бесплатно давать , и так коммуналка космическая...
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:46
застройщики атвономного барыжьего государства "Сахалин" тут же поднимут стоимость жилья,причём на ту разницу,что будет составлять господдержку...
Для лохов всё это...
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+1
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