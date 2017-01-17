Минтруд добавит в потребительскую корзину овощи и фрукты

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В ведомстве принято решение позаботиться о здоровье россиян

Минтруд добавит в потребительскую корзину с 2018 года овощи и фрукты.

Об этом «Известиям» заявили в самом ведомстве, где готовится соответствующий закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

«Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Сообщается, что ориентироваться в ведомстве будут на рекомендации Минздрава.

В результате ожидается, что в потребительской корзине вырастет удельный вес овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов и уменьшится количество круп, мучных изделий и картофеля.

Стоимость минимального набора продуктов при этом возрастет на 18%, до 69,8 тыс. рублей в год.