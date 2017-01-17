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Минтруд добавит в потребительскую корзину овощи и фрукты
agro2b.ru

Минтруд добавит в потребительскую корзину овощи и фрукты

В ведомстве принято решение позаботиться о здоровье россиян

Минтруд добавит в потребительскую корзину с 2018 года овощи и фрукты.

Об этом «Известиям» заявили в самом ведомстве, где готовится соответствующий закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

«Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Сообщается, что ориентироваться в ведомстве будут на рекомендации Минздрава.

В результате ожидается, что в потребительской корзине вырастет удельный вес овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов и уменьшится количество круп, мучных изделий и картофеля.

Стоимость минимального набора продуктов при этом возрастет на 18%, до 69,8 тыс. рублей в год.

сегодня, в 12:05 0
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Комментарии
Зайчег
Написано сегодня, в 12:29
Пошли вы в пень с такой заботой о здоровье Россиян!
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+4
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:33 Отредактированно сегодня, в 12:33
Зайчег, в пень - это ты нежно и ласково))) я бы подальше послала)))
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+1
Зайчег
Написано сегодня, в 12:38
Белый Мишка, Да бред какой то,вместо того чтоб денег напечатать ,да зарплату поднять,они какие то потребительские корзины пополняют!Идиоты у руля,чес слово.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 12:50
Прям «шуба с барского плеча»....
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0
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 13:04
Ну как не обосрались. Одно яблоко и грушу добавят, а пафоса то сколько.
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 13:27
главное чтобы мин экономики не дал по рукам мин труду
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0
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