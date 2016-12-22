Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем

В материалах уголовного дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отсутствует ручка стоимостью 36 млн руб. О ней сообщал Владимир Маркин, ранее занимавший пост официального представителя СКР.

Следствие не изымало у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина пишущей ручки за 36 млн руб. Это следует из описи изъятого у экс-чиновника имущества, с которой ознакомился РБК.

Ручка за 36 млн руб. упоминалась в сообщении от 8 марта 2015 года, опубликованном на сайте Следственного комитета. Автор текста — Владимир Маркин, который в то время был официальным представителем ведомства. Осенью 2016 года Маркин покинул свой пост. «О масштабах мздоимства этого высокопоставленного чиновника можно судить даже по сумме наличных денег, изъятых у него в ходе обыска, а это около миллиарда рублей в разных валютах. Помимо этого в ходе этих обысков также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 млн руб», — писал Маркин через несколько дней после ареста Хорошавина.

Предметы собственности Хорошавина перечислены в приложении к иску прокуратуры об обращении в госсобственность имущества бывшего губернатора, а также в приложении к постановлению Южно-Сахалинского горсуда по этому иску.