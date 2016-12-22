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Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем

Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем

В списке изъятых у экс-губернатора ценностей такого предмета нет

В материалах уголовного дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отсутствует ручка стоимостью 36 млн руб. О ней сообщал Владимир Маркин, ранее занимавший пост официального представителя СКР.

Следствие не изымало у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина пишущей ручки за 36 млн руб. Это следует из описи изъятого у экс-чиновника имущества, с которой ознакомился РБК.

Ручка за 36 млн руб. упоминалась в сообщении от 8 марта 2015 года, опубликованном на сайте Следственного комитета. Автор текста — Владимир Маркин, который в то время был официальным представителем ведомства. Осенью 2016 года Маркин покинул свой пост. «О масштабах мздоимства этого высокопоставленного чиновника можно судить даже по сумме наличных денег, изъятых у него в ходе обыска, а это около миллиарда рублей в разных валютах. Помимо этого в ходе этих обысков также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 млн руб», — писал Маркин через несколько дней после ареста Хорошавина.

Предметы собственности Хорошавина перечислены в приложении к иску прокуратуры об обращении в госсобственность имущества бывшего губернатора, а также в приложении к постановлению Южно-Сахалинского горсуда по этому иску.

Сюжет: Задержание губернатора
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Комментарии
Firemarshal
Написано сегодня, в 10:19
Вор у вора ручку украл

А ведь Сашка этой ручкой иногда документы подписывал и люди её видели!
Ускоряться надо суду, пока все вещдоки не растащили.
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+8
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:22
Опаньки. Притырил кто то ручку.
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:33
ага, сначала была, а сейчас нет?!
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:33
Хорошавин же сам говорил, что такие ручки есть у многих чиновников высшего ранга...но не 36 млн, но каждая такая стоит от 1 и более миллионов.
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+6
forsen
Написано сегодня, в 11:56
Ярославчик, да походу эту шнягу в торопях и прогнали для острастки, а медиа стервятники подхватили :))
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+5
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 10:36
Так может и всё остальное враньё?Не какого лярда с копейками и не было?
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+16
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 10:37
Забанен администрацией, Забанен администрацией Я тоже об этом подумала. Опоричили человека.
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+5
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 10:42
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Мне кажется,что цель этих интриг,просто снять его и поставить коня.Чтоб кусок с проекта пошёл в Московию.Государство каждый день веселит,тем самым разочаровывает!
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+14
Hana
Написано сегодня, в 11:04
Забанен администрацией, Да и первые ласточки уже полетели,только вот силовики почему то вдруг не видят.
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+3
Еще 3 комментария
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 10:41
И почему я не удивлена? Информация про ручку изначально фонила бредом.
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+11
Firemarshal
Написано сегодня, в 11:18
ToChtoDoktorPropisal, и почему же вам фонило бредом? Не представляете себе подобных ценников за канцтовары? Это другие люди из другого мира и то, что вам кажется бредом для них просто быт. А наше бытие им кажется совершенным бредом!
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+6
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:28
Firemarshal, нужно быть идиотом, чтоб тратиться на такие ручки, Хорошавин далеко не дурак. Да и если это вдруг "подарок" - кто дал право "дарителю" тратить его деньги? Плюс учитывайте фактор новостных уток, с помощью которых и раскручиваются журналисты и новостные сайты. Как раз таки эту мифическую ручку больше всего и обсасывали.
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+3
фeрм
Написано сегодня, в 10:44
такими темпами, и сам Хорошавин окажется враньем и мифом бгггг
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+7
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:52
да все ещё до ареста знали,что ручка типа была у Вадимыча стоимостью чуть более ляма...не раз об этом слышал...
Вобщем стране нужна была показуха в виде пойманного коррупционера....народ за быдло держат...у которого типа нету даже 9 классов математики,чтобы посчитать,что если сложить всё изьятое бабло,стоимость изьятого имущества,авто,недвижимость,то ему бы пришлось две жизни брать взятки,причём каждый день!...а не те жалкие несколько эпизодов,которые вы накопали!
Облажались вы,господа горе-сыщики....
он не самый плохой экономист и бизнесмен,он себе при желании даже на пенсии заработает,а вот здоровье человеку подпортили так,что теперь ему сложно будет его восстанавливать....
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+10
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 11:14
Добрый человек, То, что доровье подпортили это точно. Оно у него уже было подпорченно, и совсем добивают.
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 10:55
Ворон ворону - глаз не выклюет.
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 10:55
Да мы привыкли уже к вранью отовсюду.
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+1
Hana
Написано сегодня, в 11:03
Так и делаются дела, говорят вот CNN врет, чем наши СМИ лучше?
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:05
по итогу посадят за то, что якобы в ручке была камера, а это шпионское устройство, запрещенное в России. и посадят. на 2 года. а миллиард, недвижимость, драгоценности - этого всего не было
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+4
Totoshka
Написано сегодня, в 11:31
Изначально было понятно, что это лажа. И очень сомневаюсь, что у него дома нашли хреноллиард наличных денег, про который трубили СМИ. На умственно отсталого он никак не смахивает, а нормальный человек в наше время не станет хранить столько наличности дома, это просто неудобно. Прям так и вижу, как Хорошавин, насыпает из заначки полрюкзака банкнот и, закинув рюкзак за плечо, молвит жене человечим голосом:"Собирайся, пойдем тебе шубу новую покупать".
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+6
Totoshka
Написано сегодня, в 11:40
Или лучше так: "...поехали, немного недвижимости на Майами прикупим"
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:41
Представитель Следственного комитета официальный
врет на всю страну... Вы чему-то удивляетесь? Я - нет. Ложью пронизана вся наша властная и силовая вертикаль... на которой нас успешно вертят
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+10
фeрм
Написано сегодня, в 11:50
предлагаю вот что
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+6
Pavel879774
Написано сегодня, в 14:05
фeрм, Фeрм, ты родом не из Нижнего Тагила?
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0
Lukich
Написано сегодня, в 11:56
Государство живущее по понятием - это нехорошо.
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+2
КиР84
Написано сегодня, в 12:01
Да отпустят ХАВа
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0
Online
Анонимный Online
Написано сегодня, в 12:37 Отредактированно сегодня, в 12:38
Постепенно истина выплывает на свет.
Понятное дело, что судимость будет. Иного в такой ситуации не дано.
При этом, вопрос о виновности, на мой взгляд, обсуждать не стоит.
Однако, есть доля правды и здравого смысла в том, что неправомерно изъяли все имущество без обвинительного приговора суда, включая имущество бывшей супруги, совершеннолетнего сына, равно как и приобретенное до вступления в должность губернатора, и, тем более, пенсию. Вот в этом я поддерживаю ХАВ. Законы не успели за судебным решением, что не есть правильно.

Вышеизложенное субъективно, никому свою точку зрения не навязываю.
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+5
Tory
Написано сегодня, в 12:49
Это, что то меняет?
Ворон ворону глаз не выклюет (Comix cornici nunquam confodit oculum) как не выклевал Сердюкову и Васильевой, отделались легким испугом, а теперь можно и жить поживать и богатство преумножать! Это же Россия ВАСЯ!
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0
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 14:19
Tory, выйдет из острога, наденет железную маску и отправится хулителей гасить
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 14:14
эх зря, зря страна такими управленцами раскидывается направо и налево, дураки такие схемы крутить не в состоянии
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+2
БУ
Написано сегодня, в 14:17
А был ли мальчик? (т.е. ручка?)
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0
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 14:30
Да отстаньте вы уже от этого Хорошавина!
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0
Nektos
Написано сегодня, в 16:32
Действительно оставили бы в покое уже человека. Показуха была нужна
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+1
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