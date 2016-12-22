Ручка Хорошавина за 36 млн рублей оказалась враньем
В списке изъятых у экс-губернатора ценностей такого предмета нет
В материалах уголовного дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отсутствует ручка стоимостью 36 млн руб. О ней сообщал Владимир Маркин, ранее занимавший пост официального представителя СКР.
Следствие не изымало у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина пишущей ручки за 36 млн руб. Это следует из описи изъятого у экс-чиновника имущества, с которой ознакомился РБК.
Ручка за 36 млн руб. упоминалась в сообщении от 8 марта 2015 года, опубликованном на сайте Следственного комитета. Автор текста — Владимир Маркин, который в то время был официальным представителем ведомства. Осенью 2016 года Маркин покинул свой пост. «О масштабах мздоимства этого высокопоставленного чиновника можно судить даже по сумме наличных денег, изъятых у него в ходе обыска, а это около миллиарда рублей в разных валютах. Помимо этого в ходе этих обысков также было изъято 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых обычная пишущая ручка стоимостью 36 млн руб», — писал Маркин через несколько дней после ареста Хорошавина.
Предметы собственности Хорошавина перечислены в приложении к иску прокуратуры об обращении в госсобственность имущества бывшего губернатора, а также в приложении к постановлению Южно-Сахалинского горсуда по этому иску.
А ведь Сашка этой ручкой иногда документы подписывал и люди её видели!
Ускоряться надо суду, пока все вещдоки не растащили.
Вобщем стране нужна была показуха в виде пойманного коррупционера....народ за быдло держат...у которого типа нету даже 9 классов математики,чтобы посчитать,что если сложить всё изьятое бабло,стоимость изьятого имущества,авто,недвижимость,то ему бы пришлось две жизни брать взятки,причём каждый день!...а не те жалкие несколько эпизодов,которые вы накопали!
Облажались вы,господа горе-сыщики....
он не самый плохой экономист и бизнесмен,он себе при желании даже на пенсии заработает,а вот здоровье человеку подпортили так,что теперь ему сложно будет его восстанавливать....
Понятное дело, что судимость будет. Иного в такой ситуации не дано.
При этом, вопрос о виновности, на мой взгляд, обсуждать не стоит.
Однако, есть доля правды и здравого смысла в том, что неправомерно изъяли все имущество без обвинительного приговора суда, включая имущество бывшей супруги, совершеннолетнего сына, равно как и приобретенное до вступления в должность губернатора, и, тем более, пенсию. Вот в этом я поддерживаю ХАВ. Законы не успели за судебным решением, что не есть правильно.
Вышеизложенное субъективно, никому свою точку зрения не навязываю.