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Авиадебоширам теперь грозит до восьми лет колонии

Авиадебоширам теперь грозит до восьми лет колонии

Сейчас устроившие потасовку в самолете могут отделаться штрафом от 500 до 1000 рублей

Уголовная, а не административная ответственность будет грозить тем, кто устроил дебош не только в самолете, но и в метро или трамвае. Такие поправки к законопроекту об авиадебоширах (есть в распоряжении редакции) думский комитет по госстроительству и законодательству намерен сегодня рекомендовать к принятию во втором чтении. Речь идет прежде всего о корректировке Уголовного кодекса. Об этом пишут "Известия".

Думский комитет по госстроительству и законодательству дорабатывает ко второму чтению поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание для хулиганов на транспорте. Сегодня комитет планирует рассмотреть на своем заседании проект, который внесли в Госдуму летом 2011 года единороссы Владимир Васильев (на тот момент был главой комитета по безопасности) и Владимир Плигин (был председателем комитета по госстроительству и законодательству).

Документ ко второму чтению претерпит серьезные изменения. Согласно предварительной редакции текста, строго будут наказывать не только за хулиганство в самолетах, как изначально предлагали авторы законопроекта, но и на всех других видах транспорта: «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на транспортном средстве общего пользования».

Таким образом за «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», совершенное, например, на внутреннем авиарейсе, в метро или трамвае, виновному будет грозить до пяти лет колонии. Такое же наказание в действующем УК предусматривается для хулиганов, которые использовали оружие или действия которых были связаны с политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью.

Сейчас устроившие потасовку в самолете могут отделаться административным наказанием — штрафом от 500 до 1000 рублей (ст. 20.1 КоАП — «Мелкое хулиганство»). Например, летом прошлого года протокол по этой статье был составлен на пассажира, который ударил бортпроводника на рейсе Южно-Сахалинск — Москва.

Согласно проекту, если хулиганство в транспорте будет совершено группой лиц или дебошир окажет сопротивление полиции, то ему будет грозить до семи лет заключения. Еще более строгое наказание — до восьми лет заключения — предусматривается для хулиганов, которые будут использовать взрывчатые вещества или устройства. Для этого изменения вносятся в ст. 213 УК («Хулиганство»). Ранее звучали предложения увеличить этот срок вплоть до 10 лет лишения свободы, но профильный комитет ГД остановился на чуть более мягком варианте.

В понедельник в ходе пресс-конференции глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил о том, что дебоширам на транспорте, использовавшим взрывчатые вещества, будет грозить до 10 лет лишения свободы. В комитете подчеркивают, что текст законопроекта ко второму чтению еще не является окончательным. 

В первом чтении законопроект приняли еще осенью 2011 года, и тогда он предполагал появление в УК новой, самостоятельной статьи 213.1. Авторы идеи предлагали штрафовать на 80 тыс. рублей или лишать свободы на три года тех, чьи хулиганские действия угрожали безопасности транспортных средств. За авиадебош наказание было строже — до семи лет колонии, а если в результате погибли люди, то до 10 лет заключения.

До второго чтения в шестом созыве дело не дошло, но работа над законопроектом активизировалась после того, как осенью президент России Владимир Путин поддержал идею гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить наказания для авиадебоширов. В думском комитете по транспорту сейчас готовят поправки в Воздушный кодекс РФ, касающиеся создания черных списков авиапассажиров-дебоширов. Этот законопроект также пролежал на Охотном Ряду без движения несколько лет.

Идея введения запрета на авиаперелеты для пассажиров-дебоширов была заложена и в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который ранее разрабатывался в Госдуме в комитете по госстроительству и законодательству, но так и не прошел даже первого чтения.

Доцент МГЮУ им. О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина, в беседе с «Известиями» отметила, что изменение законодательства может быть связано с ростом числа нарушений в общественном транспорте. Она подчеркивает, что особая опасность хулиганских действий на транспорте связана с тем, что там большое скопление людей.

— Если начнется потасовка, кто-то может упасть на рельсы. В автобусе водитель может отвлечься, — рассуждает она, подчеркивая, что в результате могут пострадать люди, не имеющие никакого отношения к конфликту.

сегодня, в 16:04 0
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Комментарии
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 16:20
"...для хулиганов, которые будут использовать взрывчатые вещества или устройства..." Кто, простите, "хулиганы" ??? Не террористы??? Да и мне кажется, что этот законопроект не дойдёт до финиша, т.к. в самолётах летают и сами депутаты и их дети, которые могут и по-хулиганить (может даже и со взрывчаткой).
А, вообще, Вы лучше обратите внимание на убийства за рулём в состоянии алкогольного опьянения и не только.
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0
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 16:22
не, ну нормальное у нас законодательство. тут за убийство и увечия двоих 4,6 лет а за хулиганство до восьми колонии. Остановите Землю, я сойду
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:27
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0
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