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Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы
M24.ru

Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы

"Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", - говорится в пояснении к законопроекту

Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов предлагает на уровне закона закрепить за мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Внесенный им законопроект дает мужчине со средним специальным образованием право не сдавать экзамены при зачислении на бюджетные места в вузах педагогической направленности для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

По замыслу депутата, такую привилегию получат только те, кто отработал пять лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.

Автор считает, что мужчины-педагоги помогают формированию мужской психологии у детей, однако с каждым годом их в системе образования все меньше.
 

"Нужно переделывать распространенный в обществе взгляд, что школа — не место для мужчин. Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

сегодня, в 10:10 +2
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Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 10:13
Ну, ну...
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+2
lakostochka
Написано сегодня, в 10:18
OMG, какая бредятина!!!!
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+1
Valoptor
Написано сегодня, в 10:27
Все ок. У нас физику одно время преподавал здоровенный дагестанец. Никто не прогуливал, все уважали предмет.
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+5
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 10:37
Ага
. А спустя несколько лет девочки начнут думать что школа не место для девочек
. Бред какой-то. Заняться там видимо совсем нечем
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+1
БУ
Написано сегодня, в 10:37
У нас на физмате было парней больше, чем девушек. А что в итоге? По специальности работают 3 женщины! Мужчины после свалят.
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+3
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 12:04
Дык это же дискриминация по половому признаку
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:16
This is a man's world...
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:33
BenZziНовая_радуга, дискриминация по половому признаку. Идиотизм.
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+2
Online
Кузовков Владимир Online
Написано сегодня, в 13:15
Вот даже представить не могу каким должен быть этот мужчина-учитель, который решит воспользоваться всеми "преимуществами" своего пола.
Если исходить из логики депутата, парень должен получить средне-специальное образование, сходить в армию, потом отработать 5 лет на нищенскую зарплату и вот тогда он только и получит право на это преимущество. Вот только депутат не уточняет, что мужчине к этому моменту уже будет около 30 лет. Это время, когда мужчина должен обеспечивать семью в первую очередь. Но, по логике депутата, мужчина должен еще идти учиться. И вот, годам к 40 он наконец-то получит магистерское образование и станет полноценным учителем.
Вот только совсем не факт, что этого мужчину хоть кто-то из детей станет уважать. Ведь уважение не зависит от половой принадлежности.
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+3
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