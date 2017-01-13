Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы
"Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", - говорится в пояснении к законопроекту
Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов предлагает на уровне закона закрепить за мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Об этом сообщает РИА Новости.
Внесенный им законопроект дает мужчине со средним специальным образованием право не сдавать экзамены при зачислении на бюджетные места в вузах педагогической направленности для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.
По замыслу депутата, такую привилегию получат только те, кто отработал пять лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.
"Нужно переделывать распространенный в обществе взгляд, что школа — не место для мужчин. Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.
Если исходить из логики депутата, парень должен получить средне-специальное образование, сходить в армию, потом отработать 5 лет на нищенскую зарплату и вот тогда он только и получит право на это преимущество. Вот только депутат не уточняет, что мужчине к этому моменту уже будет около 30 лет. Это время, когда мужчина должен обеспечивать семью в первую очередь. Но, по логике депутата, мужчина должен еще идти учиться. И вот, годам к 40 он наконец-то получит магистерское образование и станет полноценным учителем.
Вот только совсем не факт, что этого мужчину хоть кто-то из детей станет уважать. Ведь уважение не зависит от половой принадлежности.