Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам с господдержкой

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Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк — Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы. В Минобрнауки заявили, что выдача кредитов заморожена из-за необходимости привести в соответствие с новыми требованиями правительства документы, а сокращение финансирования программы не планируется. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как рассказал "Ъ" уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов, он направил обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с государственной поддержкой. Российские студенты полностью лишились возможности взять кредит на образовательные цели на льготных условиях после того, как единственный банк — выдававший кредиты на образовательные цели на льготных условиях Сбербанк — объявил о приостановке кредитования. "В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление" таких кредитов, сообщили "Ъ" в пресс-службе банка. В Сбербанке отметили, что "сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты".

В Минобрнауки "Ъ" заявили, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования: "Таких планов у министерства нет". Там пояснили, что Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства N702 от 20 июля 2016 года "О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам...". Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита, уточнили в Минобрнауки. "Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года",— отметили в пресс-службе Сбербанка. Предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений, уточнили в банке.

Программа поддержки образовательного кредитования позволяет банкам выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет с процентной ставкой 7,5%. При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством. До недавнего времени в программе помимо Сбербанка участвовал и Росинтербанк, но в сентябре 2016 года Центральный банк отозвал у него лицензию. По данным Сбербанка, в последнее время наблюдается существенный рост интереса к образовательным кредитам. Ранее там сообщали, что с июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано около 480 млн руб., что в два раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года.