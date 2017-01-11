В Минобрнауки "Ъ" заявили, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования: "Таких планов у министерства нет". Там пояснили, что Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства N702 от 20 июля 2016 года "О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам...". Новые правила требуют внесения изменений в документы, регламентирующие реализацию программы: без таких изменений произойдет повышение рисков для получателей кредита, уточнили в Минобрнауки. "Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года",— отметили в пресс-службе Сбербанка. Предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений, уточнили в банке.
Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам с господдержкой
Сбербанк объяснил это оптимизацией государственной программы
Российские студенты лишились доступа к образовательным кредитам с государственной поддержкой. О приостановке кредитования на специальных условиях объявил единственный выдававший такие займы банк — Сбербанк, объяснив это оптимизацией государственной программы. В Минобрнауки заявили, что выдача кредитов заморожена из-за необходимости привести в соответствие с новыми требованиями правительства документы, а сокращение финансирования программы не планируется. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Как рассказал "Ъ" уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов, он направил обращения в правительство РФ с просьбой способствовать решению проблемы доступности для студентов образовательных кредитов с государственной поддержкой. Российские студенты полностью лишились возможности взять кредит на образовательные цели на льготных условиях после того, как единственный банк — выдававший кредиты на образовательные цели на льготных условиях Сбербанк — объявил о приостановке кредитования. "В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление" таких кредитов, сообщили "Ъ" в пресс-службе банка. В Сбербанке отметили, что "сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты".
"Образовательные кредиты, к сожалению, не пользовались популярностью долгое время, существовало какое-то недоверие со стороны населения",— рассказал "Ъ" ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. По его словам, сейчас все больше абитуриентов пользуется этим типом кредитования, особенно те, кто поступает на редкие специальности. "Конечно, возникший сбой и то, что этот инструмент поддержки пропал в момент, когда ему только начали доверять, положительного ничего принести не может",— считает господин Александров.
По закону "Об образовании" каждый учащийся в вузе имеет право на получение образовательного кредита с господдержкой. Для этого университет должен заключить соглашение с банком и Минобрнауки. По данным Артема Хромова, такой возможности лишены студенты примерно 85% российских вузов, потому что только 15% из них заключили необходимые соглашения: "Образовательные кредиты — вынужденная мера для тех, кто получает действительно качественное образование и у кого в семье случилась трагедия: потеря кормильца, увольнение с работы, сокращение зарплаты и т. д. Практика показывает, что студенты из обеспеченных семей и заочной формы обучения их не берут". По словам Артема Хромова, в последнее время число желающих взять образовательный кредит значительно увеличилось, "поэтому необходимо не просто возобновлять программу в ближайшее время, а увеличивать ее финансирование и добиться, чтобы все вузы заключили соглашение об участии в программе". В Минобрнауки надеются завершить внесение изменений до "пика обращений", то есть до начала приемной кампании 2017 года.