Обнародован список адвокатов, к которым россияне могут обратиться в Корее

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Представительство МИД России в Южно-Сахалинске сообщает о том, что Посольством Российской Федерации Республике Корея и Генеральным консульством в г.Пусане подготовлен список адвокатов и юридических фирм, которые сообщили о своей готовности оказывать гражданам Российской Федерации юридические услуги на территории Республики Корея. Ознакомиться со списком можно на официальном сайте Посольства в разделе “Полезная информация”.

Посольство РФ в Южной Корее просит обратить внимание, что этот список носит исключительно справочно-информационный характер и не является рекомендацией.

Решение об использовании или об отказе от использования информации и услуг адвокатов, и организаций, перечисленных в данном списке, принимается гражданами Российской Федерации самостоятельно.

МИД России, Посольство России в Республике Корея, Генконсульство России в Пусане не оплачивают услуги адвокатов и организаций, не возмещают расходы, понесенные гражданами России, и любые издержки в связи с использованием информации из этого списка.

Для получения дополнительных сведений об услугах, предоставляемых лицами и организациями, входящими в список, просьба связываться с ними напрямую.

Посольство России в Республике Корея будет приветствовать направление гражданами Российской Федерации своих конкретных и обоснованных отзывов и оценок деятельности лиц и организаций из списка по результатам обращения к ним. Данную информацию просьба направлять строго на электронную почту Посольства России в Республике Корея по адресу rembskorea@mid.ru

Вниманию адвокатов и юридических фирм, желающих быть включенными в данный список, просьба связаться с Посольством по электронной почте rembskorea@mid.ru