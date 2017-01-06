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Россиянам запретят дарить детям котят
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Россиянам запретят дарить детям котят

В Минприроды готовят масштабный пакет жестких поправок к закону "о животных"

В Минприроды готовят масштабный пакет поправок к законопроекту «Об ответственном обращении с животными». Он был создан группой депутатов и внесен в Госдуму еще в 2010 году, однако с тех пор прошел лишь первое чтение. Теперь же чиновники депутатский проект доработали.  Об этом сообщает «МК»

В итоге получилось, что за многие действия, которые сейчас расцениваются, как невинные хозяйские шалости, азартный спорт или элементы циркового зрелища, по новому закону будут строго наказывать.

Первое, что планируют изменить чиновники – порядок продажи и дарения животных. Продать и даже просто подарить котенка или щенка ребенку будет нельзя. В поправках так и говорится: «Запрещается дарение, продажа животных гражданам моложе 16 лет». По мнению зоозащитников логика в таком ограничении есть: у детей еще недостаточно сформировано чувство ответственности, и подаренный милый щеночек с бантиком на шее станет обузой для родителей или, как минимум, окажется на улице. А как максимум – станет жертвой очередных хабаровских живодерок.

- Очень хорошо, когда в семье есть животные, но решение завести их не должно быть спонтанным, импульсивным и обусловленным только эмоциями, - считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев, - Чаще всего животных дарят на день рождения или другие праздники именно детям. Зачастую такие животные в итоге оказываются на помойке. Или же выясняется, что ротвейлер, который покусал человека во дворе, принадлежит семилетней девочке.

Более того, чиновники решили изменить и правила выгула собак. Одних только поводка и намордника будет уже недостаточно. Перед выходом на улицу хозяину придется еще и оценить собственные силы и состояние здоровья. Новый закон запретит гулять с животным человеку, который не в состоянии при необходимости удержать зверя на поводке. Сюда относятся не только дети и немощные старики, но и, главным образом, пьяные и люди под наркотическим дурманом. За нарушение этого правила будет предусмотрен штраф: от одной до пяти тысяч рублей.

Еще одно новшество будет ждать хозяев, которые не хотят (или не могут) обеспечить своему четвероногому другу достойную и здоровую жизнь. Если в депутатской версии говорилось лишь о возможности выкупа зверя у собственника, который ненадлежащим образом за ним ухаживает, то теперь горе-собаководы и кошатники рискуют лишиться своих питомцев без какой-либо компенсации. Хвостатого бедолагу для начала заберут на время в приют, где подлечат и откормят. А нерадивого хозяина на время ограничат в правах. Если же он и после этого не одумается, его можно будет вовсе лишить права на животное по суду. В целом, процедура будет напоминать процесс по лишению родительских прав на детей.

Более того, за ненадлежащее обращение с животными будут установлены солидные штрафы. Простым гражданам больной или голодающий зверь обойдется в 20-30 тысяч рублей или в 15 суток ареста. Если же собака, кошка или, например, цирковой медведь принадлежит юридическому лицу, его оштрафуют уже на сумму от 600 до 800 тысяч рублей, а само животное конфискуют.

- Размеры штрафов большие, но это не налог и их не надо воспринимать, как очередной способ пополнить бюджет, - уверен Горячев, - Такие штрафы вполне реальны и нужны для того, чтоб ударить по карману и чтобы неповадно было.

Также неприятная новость ждет и любителей делать ставки на собачьих и петушиных боях и прочих жестоких состязаниях, где зверей и птиц натравливают друг на друга. Такие мероприятия попадут под запрет, а их организаторов и участников также будут штрафовать: граждан на сумму от трех до пяти тысяч, а бизнесменов и юрлиц – от 50 до 150 тысяч рублей.

сегодня, в 09:20 +4
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Комментарии
Изобретательная
Написано сегодня, в 09:39
интересно, а кто будет отслеживать соблюдения всех этих законов? Взял такой котёнка по объявлению, едешь домой, а за тобой слежка. Следят себе ты его привёз или ребёнку вручил. А в каждом дворе по "смотрителю", следят, кто с собаками гуляет. И носят с собой алко- и наркотесты. Бред. А вот на счёт "лишения прав " временного на животное -так вообще маразм. Как можно отдать животное опять в те условия, где его чуть не сгубили?
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+5
Online
Владимир Самойлов Online
Написано сегодня, в 09:46
"Перед выходом на улицу хозяину придется еще и оценить собственные силы и состояние здоровья." Вот прям умилила фраза. То есть если мой спаниель отобрал у меня перчатку, когда я с ним играл, и гордо шествует с перчаткой в пасти, это значит я не оценил собственные силы и у меня могут отобрать собаку?
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+3
Online
Дедушка Мороз Online
Написано сегодня, в 09:47
что за бредддддддддддддддддд.... Они бы порядок у себя навели В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ..............
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:57
Намерения, конечно, благие. Только трудновыполнимые. Поскольку такие правила существуют в законопослушной Европе, где если ты ПРОСТО приобрел собаку или кошку и не чипировал ее - даже соседи могут на тебя стукнуть. В нашей стране "стукачество" настолько приобрело адскую славу, что теперь даже при явном нарушении законов свидетелей не найдешь.
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+5
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:13
НюНик_просто_Анна, а как у тебя со стукачеством? Я например люблю это дело.
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0
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 10:15
НюНик_просто_Анна,
Внедряют и очень активно, через ТБ. Нарушил сотрудник ТБ, капнул на него начальству, получи премию как бы предотвратил несчастный случай.
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0
Online
Berta Online
Написано сегодня, в 09:59
Наконец-то обращают внимание на проблему жестокого обращения с животными. Закон неплохой. Только кто будет следить за его соблюдением? Внимательные соседи или трепетные защитники животных?
Снова как с законом о запрете курения получится.
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0
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 10:05
Это как с Законом о курении, закон есть, но никто его не соблюдает.
Так и здесь получится.
Интересно собак и кошек будут отвозить в приют, а кто эти приюты содержать будет?
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+2
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 10:35
ну все щас кошки и собаки будут анонимки на хозяев строчить)))
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