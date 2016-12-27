Российским налогоплательщикам разрешили платить налоги друг за друга

Теперь «уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом». Таким образом, законодатели устранили существовавшую в российском законодательстве коллизию. Об этом пишут новости.mail.ru

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж.

Ранее ФНС сообщала также, что технологически полностью готова к данным нововведениям: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог.