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Российским налогоплательщикам разрешили платить налоги друг за друга
notarius.fr

Российским налогоплательщикам разрешили платить налоги друг за друга

Законодатели устранили существовавшую в российском законодательстве коллизию

Теперь «уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом». Таким образом, законодатели устранили существовавшую в российском законодательстве коллизию. Об этом пишут новости.mail.ru

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж.

Ранее ФНС сообщала также, что технологически полностью готова к данным нововведениям: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог.

Теперь по реквизитам платежного поручения можно четко установить, кто и за кого уплатил налог.
 

При этом в случае необходимости, например, уплаты налога в большем размере, возврат денежных средств будет производиться налогоплательщику, за которого заплатили налог.

 

сегодня, в 09:28 0
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