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В новогодние каникулы реклама на ТВ и радио может исчезнуть
chto-proishodit.ru

В новогодние каникулы реклама на ТВ и радио может исчезнуть

Такие поправки в законодательство подготовил депутат Евгений Фёдоров

В новогодние каникулы реклама на ТВ и радио может исчезнуть. Такие поправки в законодательство подготовил депутат Евгений Фёдоров, пишет "RT на русском", согласно его законопроекту, предлагается запретить трансляцию коммерческой и политической рекламы на телевидении и радио в официальные праздничные дни. В первую очередь речь идёт о новогодних праздниках. Как уточняется в пояснительной записке, законопроект направлен на «защиту общего психологического состояния россиян».

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия») подготовил поправки в федеральный закон «О рекламе» (текст имеется в распоряжении RT), которые предлагают запретить трансляцию коммерческой и политической рекламы на телевидении и радио в официальные праздничные дни. В первую очередь, поясняет парламентарий, речь идёт о новогодних праздниках.

Законопроект, как уточняет Фёдоров в пояснительной записке, направлен «на защиту детей и оздоровление общего психологического состояния россиян». Парламентарий уверен, что в праздничные дни уместна лишь социальная реклама.

Также депутат указывает, что в праздничные дни, особенно в новогодние каникулы, значительная часть россиян находится дома и смотрит праздничные трансляции — концерты, фильмы и детские передачи. Всё это прерывается рекламой, которая, уверен Фёдоров, создаёт неблагоприятный фон. Это, конечно, приводит к негативному психологическому состоянию россиян, считает депутат:

«Гражданин смотрит добрые советские фильмы — и вдруг по телевизору дикими голосами начинает вещать актёр-коммивояжёр, призывающий скупать утюги, мобильные телефоны, кастрюли и моющие средства.

Это всё, конечно, вызывает раздражение и портит праздничное настроение. Человек вместо того, чтобы расслабиться, вынужден смотреть совершенно идиотскую коммерческую рекламу», — пояснил Фёдоров в беседе с RT.

Другой проблемой, по мнению депутата, является провоцирование маркетологами необдуманных трат.

«В праздники человек не обременён работой и зачастую имеет достаточно свободного времени. Маркетологи, умеющие ловко оставлять человека без денег, сулят ему неимоверные скидки, если он прямо в эту минуту придёт к ним в магазин. От праздников остаётся горькое послевкусие совершенно ненужных покупок, на которые расслабленного праздниками гражданина подбивает реклама. Я считаю, что у рекламщиков и так достаточно времени и возможностей предлагать тот или иной товар, а от отсутствия их на время праздников все только выиграют. Пусть тоже отдыхают», — отметил парламентарий.

«Людям надо дать отдохнуть от рекламы»

Первый зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Фёдоров поддержал инициативу депутата. По его словам, «народу надо дать отдохнуть от рекламы».

Такая мера, уверен эксперт, станет заслоном от агрессивной рекламы и навязчивых предложений.

«Я мало смотрю телевизор, но большая часть наших граждан любит проводить время за просмотром любимого фильма или телепередачи. В большей степени это касается пенсионеров и детей. И если в будние дни все заняты какими-то делами, то в праздники просмотр ТВ становится семейным развлечением. Давайте сделаем подарок всем россиянам: предоставим право смотреть телевизор без постоянной рекламы с неизменной бытовой техникой и мазями от ревматизма», — предложил общественник.

Адвокат Олег Сухов пояснил, что введение подобных ограничений возможно. Он напомнил о п. 14. ст. 14 федерального закона «О рекламе»: запрещено распространение рекламы в телепрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации.

«Однако необходимость подобных ограничений в официальные праздничные дни можно поставить под сомнение. Подобного рода информация с учётом общего информационного фона вряд ли способна травмировать телезрителей и радиослушателей. Помимо того, это может привести к тому, что собственники СМИ, стремясь избежать падения доходов от рекламы, увеличат её объём в прочие дни. Последнее же явно нарушит интересы потребителей. По этой причине инициативу депутата можно назвать допустимой с позиции буквы закона, но спорной с практической точки зрения», — считает адвокат.

сегодня, в 14:13 +2
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:29
Без рекламы и описяться можно пока кино кончится
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+10
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 14:35
KsuKsu, тоже об этом подумала
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+3
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евгений Online
Написано сегодня, в 14:30
Одно хорошо про рекламу могу сказать, когда идёт реклама в фильме, успеваю покурить спокойно и кофе сбегать сделать на кухне себе и супруге с *бутиками*.
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+6
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Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:36
людям надо дать отДОХНУТЬ, им еще пахать целый Новый год!
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:49
Breaking_news, передохнуть, ударение поставьте сами)))
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+1
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 15:08
ostrovsakhalin, ну, суть та же. Просто этот законопроект человек вынашивал годами и решился. Защитник психздоровья России-Матушки.
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:25
Замечательная инициатива со стороны народных избранников...
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+1
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 17:03
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