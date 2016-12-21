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Кого уволят, а кому поднимут зарплату в 2017 году
Юргапроект

Кого уволят, а кому поднимут зарплату в 2017 году

Прогнозы делает глава одного из HR-сервисов

В кризис 2015 года были толпы сокращенных пиарщиков, маркетологов и журналистов. В 2017 году «повезёт» сотрудникам банков (грядет сокращение на 30%), бухгалтерам с низкой квалификацией, переводчикам, сотрудникам колл-центров, частично таксистам, - рассказала журналистам глава HR-сервиса «Антирабство» Алёна Владимирская.

Как пишет издание "Караван", кризис здесь ни при чём. Работа этих людей будет автоматизирована в любом случае, поскольку скрипты выполняют их функции эффективнее.

В 2017 году массовых сокращений в рекламе, маркетинге и пиаре не будет. Более того, с февраля 2017 года ожидается резкий рост найма, ведь большинство компаний планируют вырасти на 10-15% и вернуть штат докризисных масштабов.

В КАКИЕ СФЕРЫ ИДТИ НЕ СТОИТ

Нефтегазовый сектор уже не тот. Если раньше пределом мечтаний для среднего менеджера был «Газпром», то сегодня его лучше обойти. В этом году в данной сфере впервые не индексировались зарплаты (даже наоборот), при этом всё меньше интересных задач, и либо людей сокращают, либо они уходят сами.

IT-стартапы тоже потеряли позиции, инвестиции явно подсократились. Телекоммуникации автоматизируются, поэтому ожидается волна сокращений. Строительство и девелопмент последние входят в кризис и последние из него выходят (как раз сейчас период выхода). И, как уже говорилось, банковский сектор изменился из-за санаций, отзывов лицензий и автоматизации.
 

ГДЕ БУДЕТ КОМФОРТНО

Сельское хозяйство и агропромышленность. Сейчас наблюдается подъём производства российских продуктов питания, чему помогает государство.

Сетевые супермаркеты, так как покупатели с покупок в дорогих магазинах переходят на покупки в более дешёвых. Формат успешен, поэтому нужно много людей.

Далее. Это индустрия дешёвых развлечений: кино, катки, верёвочные парки и так называемые научные развлечения - типа экспериментариума для детей, лекций, семинаров. 

Это связано с тем, что денег на отдых за границей у большинства практически нет, а развлекаться надо, поэтому какие-то деньги всё равно человек выделяет на отдых в городе.

Очень актуально онлайн- образование и в первую очередь школы иностранных языков.
 

ГДЕ ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ, А ГДЕ СНИЗИТСЯ

В этом году фармацевтическая отрасль индексировала зарплату на 8%. Индексировали зарплату программистов, чтобы удержать их в российских компаниях, поскольку человеку даже уезжать из страны не нужно, он может работать на тот же «Гугл» удаленно. 

Рост наблюдается в IT, сельском хозяйстве, фармакологии и онлайн-образовании.

Падали банковские зарплаты и девелопмент (в этой сфере особенно тяжело, потому что там почти 80% заработной платы - серые). Также падала зарплата в транспорте, медицине и всей «индустрии роскоши».
 

КАК ВЫСЧИТЫВАТЬ СВОЮ ЗАРПЛАТУ

Если вас переманивают в другую компанию, то вы к текущему совокупному месячному доходу (премии, соцпакет, компенсации) прибавляете 20% - это плата за переход.

Если вы сами проситесь на новую работу, то имейте в виду, что в текущем году повсеместно зарплата снизилась на 10-15% (за исключением сфер IT, Интернета, робототехники и сельского хозяйства).

Как бы ни менялся рынок, прослеживается чёткая позитивная тенденция: для людей приоритетны интерес к самой работе и возможность самореализации. Молодые успешные специалисты готовы идти на понижение зарплаты, лишь бы заниматься любимым делом. Им не страшно остаться без денег, поскольку они знают, что с сегодняшними технологиями они заработают деньги всегда.

сегодня, в 16:29 +2
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:12
Если изначально оговорена заработная плата, то понижение её противозаконно
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NNS41148
Написано сегодня, в 17:14
Есть ещё одна категория лиц,которые живут у нас в области по принципу,если нельзя,но очень хочется,то значит можно.Так зарплата муниципальных служащих зависит от зарплаты в ПСО.Если ПСО себя индексирует,то и им можно.ПСО не индексировала с 2014 года,но в районах это им не указ.Так макаровский мэр Красковский регулярно с 2014 сам её себе подымал,а 30 марта 2016 "облопошив" местных депутатов на сессии, резко в районе поняли зарплату не только мэру,но и председательше районного собрания.
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