С бывшего главы Сахалинрыбвода взыскали 12 млн рублей
Деньги Владимир Самарский пока не выплатил
С бывшего директора ФГБУ «Сахалинрыбвод» Владимира Самарского в доход федерального бюджета более 12 млн рублей взыскан материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, что ранее Самарский был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Суд установил, что с 19 июля 2010 года по 31 декабря 2011 года в результате незаконной сдачи в аренду закрепленных за ФГБУ «Сахалинрыбвод» на праве оперативного управления транспортных средств, а также принятия и оплаты фиктивно выполненных работ, связанных со строительством гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 12 931 578, 20 рублей.
Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
А у нас в аренду сдаются помещения до сих пор не сданного в эксплуатацию здания построенного для проживания моряков по адресу: город Холмск, улица Советская 93А (и каких там ИП и организаций нет)...
И ни чего, все смотрят на это сквозь пальцы...
Так моряков уже и нет, как и флота.))) Все уже береговыми стали. А кто еще ходит в море, а их мало, то дома или на судне живут.