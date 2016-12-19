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С бывшего главы Сахалинрыбвода взыскали 12 млн рублей

С бывшего главы Сахалинрыбвода взыскали 12 млн рублей

Деньги Владимир Самарский пока не выплатил

С бывшего директора ФГБУ «Сахалинрыбвод»  Владимира Самарского в доход федерального бюджета более 12 млн рублей взыскан материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что ранее Самарский был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Суд установил, что  с 19 июля 2010 года по 31 декабря 2011 года в результате незаконной сдачи в аренду закрепленных за ФГБУ «Сахалинрыбвод» на праве оперативного управления транспортных средств, а также принятия и оплаты фиктивно выполненных работ, связанных со строительством гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 12 931 578, 20 рублей.

Суд удовлетворил  исковое заявление прокуратуры в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

вчера, в 10:28 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 12:37
Написано: "Суд установил, что с 19 июля 2010 года по 31 декабря 2011 года в результате незаконной сдачи в аренду закрепленных за ФГБУ «Сахалинрыбвод» на праве оперативного управления транспортных средств,".

А у нас в аренду сдаются помещения до сих пор не сданного в эксплуатацию здания построенного для проживания моряков по адресу: город Холмск, улица Советская 93А (и каких там ИП и организаций нет)...
И ни чего, все смотрят на это сквозь пальцы...
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+2
Хронос
Написано вчера, в 17:11
VULKAN,
Так моряков уже и нет, как и флота.))) Все уже береговыми стали. А кто еще ходит в море, а их мало, то дома или на судне живут.
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 20:22
Хронос, Надо полагать, реформа же идет со дня правления Ельцина до сих пор...
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+2
YETI
Написано вчера, в 18:29
А до сахниро когда доберутся?
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0
Korennoy
Написано вчера, в 18:45
Так он выплатил, или только суд постановил что выплатить должен? С его нынешним доходом он лет 100 будет по 3 рубля выплачивать эти 12 лямов.
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+1
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