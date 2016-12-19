С бывшего главы Сахалинрыбвода взыскали 12 млн рублей

С бывшего директора ФГБУ «Сахалинрыбвод» Владимира Самарского в доход федерального бюджета более 12 млн рублей взыскан материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что ранее Самарский был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Суд установил, что с 19 июля 2010 года по 31 декабря 2011 года в результате незаконной сдачи в аренду закрепленных за ФГБУ «Сахалинрыбвод» на праве оперативного управления транспортных средств, а также принятия и оплаты фиктивно выполненных работ, связанных со строительством гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 12 931 578, 20 рублей.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.