Новое танцевальное направление презентовали в Южно-Сахалинске

29 апреля в Конгресс-Холле состоялся танцевальный вечер «Шаг за шагом», посвященный Международному дню танца, сообщает пресс-служба Сахалинской филармонии.

Ровно 50 лет назад на Сахалине появилась первая студия для занятий бальными танцами. Заслуженный работник культуры РФ Люция Улякина – стояла у истоков ее создания. Несмотря на свой почтенный возраст – 81 год, она прилетела из северной столицы к нам на остров, чтобы поучаствовать в юбилее. В зале оказалось немало ее учеников, которые в свое время занимались под ее руководством в творческом объединении «Грация». Чествование основоположницы сахалинской школы бальных танцев завершилось вручением ей подарков.

В основную программу вечера входили соревнования лучших танцевальных пар, объединенных в четыре команды: «Великолепная четверка», «Спортивная братва», «Танцевальный квартет» и «Умелые ноги». Мастерство юных танцоров оценивало представительное жюри, присудившее первое место «Спортивной братве», за которую выступали Егор Пархоменко, Илария Никитина, Артем Бережной, Валерия Чумакова, Владислав Ковальчук, Дарья Процевская, Давид Предко и Мария Попова.

- Совершенно не принципиально кто сегодня выиграл, – поделился впечатлениями Василий Казаков, судья всероссийской категории, один из лучших специалистов по бальным танцам на Дальнем Востоке. – Кто-то из ребят волновался, кто-то справился с волнением. В любом случае победило танцевальное искусство.

Интересной новинкой вечера стали соревнования в шоу-программе Smooth Ballroom Dance. Это новое направление танцевального искусства продемонстрировали сахалинской публике впервые. Семь танцевальных дуэтов подготовили свои шоу, в которых предстали перед зрителями на паркете в образах индейцев, героев сериала «Кухня» и других персонажей. Именно поэтому в состязании баллы начислялись не только за технику исполнения, но еще и за «эффект вау».

Директор Сахалинской филармонии, главный вдохновитель и организатор танцевального вечера «Шаг за шагом» Илья Александров рассказал, что новое направление появилось в России недавно, а на Сахалине презентуется впервые.

- В спортивных бальных танцах есть определенные рамки, которыми они ограничены, – пояснил он. – Направление «американ стайл» (европейская программа «smooth» и латиноамериканская «ритм») расширяет возможности бальной хореографии элементами разных направлений. Это шоу! Сегодня мы представили новый стиль в формате соревнования. Все это присутствует в творчестве Театра Танца «Диалог».

Завершился вечер «Шаг за шагом» награждением победителей. Лучшим номером в шоу-программе судьи признали выступление Ярослава Шеренкова и Марии Никитиной, исполнивших номер «Ты под запретом». Атмосферу вечера помогала создавать живая музыка от группы «Джаз Тайм». А настоящим украшением стали показательные выступления гостей из Москвы – дуэта титулованных танцоров Владислава Никишина и Полины Голубевой. Чемпионы России и мира поразили зрителей своим блестящим мастерством.