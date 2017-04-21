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Мемориальный мозаичный комплекс возле мэрии Южно-Сахалинска отреставрируют

Мемориальный мозаичный комплекс возле мэрии Южно-Сахалинска отреставрируют

Власти обещают сохранить панно

Мемориальный мозаичный комплекс возле мэрии Южно-Сахалинска отреставрируют, сообщает пресс-служба администрации. Он состоит из 4 стел (материал - смальта, стекло). По обеим сторонам здания мэрии расположены отдельно стоящие стелы с изображением основных профессий Сахалина, а также орденов: слева - с мозаичным орденом Ленина, которым была награждена Сахалинская область в 1967 году; справа - Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, которыми был награжден Южно-Сахалинск в 1971 и 1982 годах соответственно.

А сегодня, 28 апреля начался демонтаж части фундамента стелы, которая установлена с правой стороны от здания администрации Южно-Сахалинска. Ранее эта часть служила основанием для Доски почета.

Решение о демонтаже было принято на заседании градостроительного совета, поскольку фундамент находится в аварийном состоянии и не представляет исторической и архитектурной ценности. На месте снесенного основания будет обустроен газон.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:19 0
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Комментарии
nikolayppu
Написано сегодня, в 13:39
Наверно отреставрировать мозаичный комплекс будет доверено только избранным...
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+2
trdsport65
Написано сегодня, в 14:15
nikolayppu, совершено верно! хотя в конкурсе будет заявлено несколько как будто бы конкурирующих друг с другом подрядчика
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0
Online
Андрей Online
Написано сегодня, в 13:49
Огласите стоимость проведения этих работ!
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+1
atm
Написано сегодня, в 14:01
А депутаты Амурской области считают, что на Дальнем Востоке кроме них больше ни у кого нет такой награды как орден Ленина (Комсомольская правда от 3 февраля 2017 года)
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:14
эй,экскаваторщик,не там ковыряешь))))возьми левее и по центру...где то там кабинет Надсадина...
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 14:16
администрация! дороги города Южно-Сахалинска отреставрируйте! как после бомбёжки!
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0
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