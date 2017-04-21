Мемориальный мозаичный комплекс возле мэрии Южно-Сахалинска отреставрируют, сообщает пресс-служба администрации. Он состоит из 4 стел (материал - смальта, стекло). По обеим сторонам здания мэрии расположены отдельно стоящие стелы с изображением основных профессий Сахалина, а также орденов: слева - с мозаичным орденом Ленина, которым была награждена Сахалинская область в 1967 году; справа - Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, которыми был награжден Южно-Сахалинск в 1971 и 1982 годах соответственно.

А сегодня, 28 апреля начался демонтаж части фундамента стелы, которая установлена с правой стороны от здания администрации Южно-Сахалинска. Ранее эта часть служила основанием для Доски почета.

Решение о демонтаже было принято на заседании градостроительного совета, поскольку фундамент находится в аварийном состоянии и не представляет исторической и архитектурной ценности. На месте снесенного основания будет обустроен газон.