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Студенты Сахалинского колледжа искусств дали отчетный концерт

Студенты Сахалинского колледжа искусств дали отчетный концерт

В программе были шедевры западно-европейской и отечественной музыки

24 апреля в областном художественном музее прошел отчетный концерт Сахалинского колледжа искусств, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Отчетный концерт студентов колледжа  традиционно не умещается в концертном зале учебного заведения и проходит на лучших площадках города. Сцена художественного музея с точки зрения акустики одна из лучших в Южно-Сахалинске и позволяет играть на акустических инструментах без «подзвучки», что очень важно для классических инструментальных  и вокальных произведений. 

В программу отчетного концерта были включены шедевры западно-европейского и отечественного музыкального искусства: музыка Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Шопена, А. С. Даргомыжского, П.И. Чайковского, В. Калинникова и других композиторов. Гости вечера смогли услышать и  редчайшие образцы фольклора разных областей и регионов России, которые таят в себе богатство неисчерпаемой красоты и глубины русской души и многовековой музыкальной традиции, а также обработки народных песен и народные мелодии современных авторов. На десерт же прозвучала легкая современная эстрадная музыка XX века.

 В программе приняли участие почти все творческие музыкальные коллективы колледжа. Сводный хор, оркестр народных инструментов, камерный эстрадный оркестр, ансамбль русских народных инструментов «Сказ», фольклорный ансамбль «Белые росы», хоровой ансамбль «Юность», струнный квартет, ансамбль струнных народных инструментов и ансамбль медных духовых инструментов «Island Brass Bend». Программу вечера украсили сольные выступления студентов, многие из которых являются победителями международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

Студенты старших курсов заметно выросли в своём мастерстве, студенты младших курсов смело заявили о своем потенциале на будущее. Все это вызвало горячий приём у слушателей.

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Отчетный концерт колледжа искусств
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:17 0
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