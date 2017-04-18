В Южно-Сахалинске назван победитель ежегодного конкурса детской песни «Подари улыбку миру»

В этом году на сцене Дома культуры «Родина» выступили более 145 юных исполнителей от 7 до 18 лет

В Южно-Схалинске 21 апреля состоялся гала-концерт по итогам городского конкурса детской эстрадной песни «Подари улыбку миру». Он проводится в Южно-Сахалинске уже 11 лет подряд.

Концерт открыла абсолютный победитель конкурса «Подари улыбку миру» прошлого года Виктория Дегтярева. Девушка исполнила песню Ариель из известного мультфильма «Русалочка».

Всего в этом году на сцене Дома культуры «Родина» выступили более 145 юных исполнителей от 7 до 18 лет в трех номинациях: «Солисты», «Дуэты, трио», «Ансамбли». Ребята представили зрителям очень яркий и разнообразный репертуар. Звучали песни из популярных кино- и мультипликационных фильмов, народные песни и даже музыкальные композиции на иностранном языке.

По итогам конкурса «Подари улыбку миру» бесспорным обладателем Гран-при стал ансамбль «Контраст» (Центральная детская музыкальная школа - ЦДМШ), набравший максимальное количество баллов.

Лауреатами I степени в номинации «Солисты» были названы Полина Пахомова (ЦДМШ), Данил Соловцов (ЦДМШ), Виктория Малютенко (ЦДМШ); в номинации «Дуэты, трио» - Ярослава Селецкая и Антонина Сурмачевская (гимназия № 3), а также трио «Серебряные нотки» (ЦДМШ); в номинации «Ансамбли» - «Загадка» и «Серебряные нотки» (оба - ЦДМШ).

Лауреатами II степени в номинации «Солисты» стали Эвелина Че (ЦДМШ), Олеся Усатюк (гимназия № 3), Влада Булашева (ЦДМШ), Полина Степанова (областной центр внешкольной воспитательной работы - ОЦВВР), Анастасия Гаврилова (ЦДМШ). В номинации «Дуэты, трио» - Лейла Инявкина и Виктория Малютенко (ЦДМШ), «Ансамбли» - «Новое поколение» (ОЦВВР), эстрадный ансамбль (гимназия № 3).

Лауреаты III степени в номинации «Солисты» - Екатерина Рындич (ОЦВВР), Оксана Почашева (гимназия № 3), Гумай Наджафалиева (ЦДМШ), Елизавета Алдушина (ЦДМШ), Лейла Инявкина (ЦДМШ). В номинации «Дуэты, трио» - дуэт «Радуга» (гимназия № 3). В номинация «Ансамбли» - «Новое поколение» (ОЦВВР) и «Соловушки» (средняя школа № 32).

Специальный приз студенческих симпатий получила Василиса Воляк, выступившая в номинации сольное гимназия № 3).

Победителям и лауреатам вручили дипломы и специальный приз - статуэтку «Золотой микрофон».