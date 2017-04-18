Подпорные стены в Корсакове украсит граффити

Надпись «Корсаков», где вместо букв – кисти рук, появилась на одной из подпорных стен портового города. Рисунок стал результатом мастер-класс, который провел начальник отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров для волонтеров центра молодежных инициатив Корсакова и учащихся художественного отделения Детской школы искусств. В процессе работы ребята делились идеями, спорили о технике рисования. Участники мастер-класса взялись за работу и, несмотря на холодную погоду, через два часа на подпорной стене Детской школы искусств появилась надпись «Корсаков».

Как сообщает пресс-служба корсаковской администрации, в дальнейшем предполагается надпись «Корсаков» продолжить словами «Я люблю тебя!» и дополнить символами портового города.

Украшение подпорных стен города красивыми рисунками предполагается силами ребят, трудоустроенных летом в центр молодежных инициатив. От всех инициативных творческих художников принимаются проекты и эскизы для продолжения проекта по адресу: ул. Восточная 29/2, контактный тел.: 8(42435)4-00-59.

Напомним, что ранее Павел Шугуров вместе с волонтерами расписал несколько стен в Южно-Сахалинске.