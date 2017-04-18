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Подпорные стены в Корсакове украсит граффити

Подпорные стены в Корсакове украсит граффити

Первый рисунок волонтеры нарисовали под руководством художника Павла Шугурова

Надпись «Корсаков», где вместо букв – кисти рук, появилась на одной из подпорных стен портового города. Рисунок стал результатом мастер-класс, который провел начальник отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров для волонтеров центра молодежных инициатив Корсакова и учащихся художественного отделения Детской школы искусств.  В процессе работы ребята делились идеями, спорили о технике рисования. Участники мастер-класса взялись за работу и, несмотря на холодную погоду, через два часа на подпорной стене Детской школы искусств появилась надпись «Корсаков».

Как сообщает пресс-служба корсаковской администрации, в дальнейшем предполагается надпись «Корсаков» продолжить словами «Я люблю тебя!» и дополнить символами портового города.

Украшение подпорных стен города красивыми рисунками предполагается силами ребят, трудоустроенных летом в центр молодежных инициатив. От всех инициативных творческих художников принимаются проекты и эскизы для продолжения проекта по адресу: ул. Восточная 29/2, контактный тел.: 8(42435)4-00-59.

Напомним, что ранее Павел Шугуров вместе с волонтерами расписал несколько стен в Южно-Сахалинске. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:02 +6
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Комментарии
KsuKsu
Написано вчера, в 12:09
А почему бы и нет, когда это красиво сделано
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+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 12:17
вот:
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 12:43
чeLOVEк NaStRoEniE, ну прикольно же
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+3
Bokassa
Написано вчера, в 12:30
первые два жеста как то забавно и двусмысленно выглядят
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 12:44
Bokassa, если б так
первый - то да.
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+5
Ярославчик
Написано вчера, в 12:44
Круто.
Еще бы в нашем дворе стену разрисовали...она очень большая.
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 13:01
Америку открыли, у нас давно уже ежегодно это делают юные художники...
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+2
atm
Написано вчера, в 14:21
VULKAN, у нас - это где? Я знаю, что в Холмске ежегодно летом дети разукрашивают стену, только не всем доверяют, поэтому получается очень ярко и красочно
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 14:50
atm, В Холмске...
Правильно делают, что доверяют не всем...
А то все "художники" от слова "ХУДО"....
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+3
atm
Написано вчера, в 15:26
VULKAN, согласна
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+1
Mauzer
Написано вчера, в 13:34 Отредактированно вчера, в 13:35
Вот раньше был креатив:Петька дурак!...Маша+Вася=Любовь...

Кстати,первые тогдашние смски))))
-----------------------------------------
А на мэрии напишите Расстрэлять.

Шутка
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+4
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 14:02
Mauzer, там вроде нет места где писать- всё в окнах)))
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+3
Mauzer
Написано вчера, в 14:06
чeLOVEк NaStRoEniE,
заделать окна значит))))))))))))))))))))
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+3
фeрм
Написано вчера, в 15:46
простите, что вмешиваюсь в столь красивый и многогранный мир искусства, но что означает сие? На ОК не похоже, что-то... ))
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+2
Gloom
Написано вчера, в 18:50
если кому-то ЭТО красиво и прикольно, тогда я тоже офигеть какой ХУДОжник
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+2
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:20
а как-то повеселее можно было нарисовать?
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+1
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