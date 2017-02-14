Музыкальный конкурс для школьников и студентов пройдет в Южно-Сахалинске

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С 1 по 4 марта в концертном зале Сахалинского колледжа искусств пройдет XI Областной конкурс на лучшее исполнение произведения крупной формы (концерта). На участие в конкурсе подали заявки 78 участников – из них 45 заявок в номинации «Фортепиано» и 33 – «Струнные инструменты» (данная номинация добавлена впервые).

По сравнению с предыдущими годами, количество желающих поучаствовать значительно увеличилось, так в первом конкурсе 1997 года участников было всего 7, а в десятом – 55 человек.

Мероприятие объединит представителей из разных уголков Сахалинской области – Поронайска, Шахтерска, Углегорска, Невельска, Александровск?Сахалинского, Охи, Анивы, Долинска, Холмска, и, конечно, Южно?Сахалинска.

Основными целями конкурса являются выявление одаренных детей и содействие их творческому развитию, а также укрепление творческих связей колледжа с другими учреждениями дополнительного образования области.

По правилам конкурса, каждому участнику необходимо исполнить произведение крупной формы – концерт (одну или несколько частей), концертино, концертную фантазию.

В конкурсе будут представлены 2 номинации – «Фортепиано» и «Струнные инструменты», участники будут разделены по 3 возрастным категориям – до 12 лет; от 13 до 16 лет; 3 группа – студенты Сахалинского колледжа искусств. По итогам будут определены лауреаты и дипломанты в каждой возрастной группе, а также обладатель Гран?При.

В рамках мероприятия будет проведен круглый стол преподавателей и мастер?класс для участников, а также концерт лауреатов международных конкурсов – Олега Полянского и Семена Гуревича, которые являются председателями жюри предстоящего конкурса.