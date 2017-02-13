calorizator.ru
СахГУ приглашает на «Блинный чемпионат»
Победит тот, чья стопка блинов окажется выше всех
21 февраля, в 15:00, на площадке перед административным корпусом СахГУ (Коммунистический проспект, 33) пройдет «Блинный чемпионат».
Как сообщают в отделе по связям с общественностью университета, участникам конкурса предстоит испечь как можно больше блинов, чтобы их сложить в одну стопку. Победит тот, чья стопка блинов окажется выше всех. Соревнование пройдет среди студентов институтов и колледжей университета.
Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:14
А дегустаторы не требуются?
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 11:30
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+1