СахГУ приглашает на «Блинный чемпионат»

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21 февраля, в 15:00, на площадке перед административным корпусом СахГУ (Коммунистический проспект, 33) пройдет «Блинный чемпионат».

Как сообщают в отделе по связям с общественностью университета, участникам конкурса предстоит испечь как можно больше блинов, чтобы их сложить в одну стопку. Победит тот, чья стопка блинов окажется выше всех. Соревнование пройдет среди студентов институтов и колледжей университета.