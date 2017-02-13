Девять композиций изо льда и шесть снежных фигур украсили берег озера Верхнего в парке

Южносахалинцев и гостей города приглашают в парк полюбоваться на снежные и ледяные фигуры. Девять композиций изо льда и шесть снежных фигур украсили берег озера Верхнего.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, скульпторы из Хабаровска создавали их чуть больше недели. Основная тема - встреча весны, праздник Масленицы и его символы, а также герои известного мультфильма о русских богатырях. Днем фигуры искрятся под солнечными лучами, а вечером переливаются в красочной подсветке.

Мастера из Хабаровска украшают парк и площади Южно-Сахалинска своими скульптурами уже более 10 лет. Однако в этом году сложностей добавила непредсказуемая сахалинская погода.

- Стояло несколько теплых дней, когда работать со льдом было практически невозможно, а также неожиданностью стало отсутствие нужного количества снега - его буквально собирали со всей территории парка, - рассказывает руководитель проекта «Ice Creative Group» Михаил Шоперт. - Работала команда профессионалов - три мастера по льду и три по снегу, монтажная бригада. И думаю, нам удалось создать сказочную атмосферу. На ледяные фигуры у нас ушло порядка 25 тонн льда.

- Вдохновением послужили герои русских народных сказок, - делится скульптор Илья Тёкин. - Все образы сначала рисуются, вживаешься в них. Когда у тебя уже все детали продуманы, их легче воспроизводить в скульптуре.

- Мы привыкли работать командой. Есть картинка, смотрим, как это будет в объеме, и расходимся по своим местам. А дальше уже кипит работа: сначала убираем все лишнее, потом приступаем к деталям, - говорит Михаил Барсуков.

Преобразилось и озеро Верхнее. Его поверхность теперь - прогулочная зона, украшенная снежной крепостью. На склонах берегов обустроены горки.

Напомним, 26 февраля в городском парке Южно-Сахалинска пройдут народные гулянья «Радушная Масленица».