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Жителей Корсакова зовут на Масленицу

Жителей Корсакова зовут на Масленицу

Гостей праздника ждут розыгрыши, песни, хороводы

Широкую масленицу отметят жители Корсаковского городского округа в следующие выходные. Провожать зиму в этом году в муниципальном образовании будут с особым размахом.

Как сообщают в районной администрации, 25 февраля в 13.00 часов программа «Молодецкие забавы» пройдет в парке культуры и отдыха города Корсакова. В программе: русские народные забавы, игры на силу и ловкость участников. 

 

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26 февраля в 12.00 часов праздник «Масленица пришла, праздник принесла!» пройдет на центральной площади в селе Соловьевка. В 13.00 часов – массовые гуляния развернутся на площади имени В.И. Ленина в городе Корсакове. Встречать весну в этот день будут праздничной программой «Прощай, Масленица!». Гостей праздника ждут розыгрыши, песни, хороводы. Здесь же все желающие смогут приобрести сувениры, попить горячего чая и отведать ароматных блинов. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:39 0
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