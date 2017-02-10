Жителей Корсакова зовут на Масленицу

Широкую масленицу отметят жители Корсаковского городского округа в следующие выходные. Провожать зиму в этом году в муниципальном образовании будут с особым размахом.

Как сообщают в районной администрации, 25 февраля в 13.00 часов программа «Молодецкие забавы» пройдет в парке культуры и отдыха города Корсакова. В программе: русские народные забавы, игры на силу и ловкость участников.

26 февраля в 12.00 часов праздник «Масленица пришла, праздник принесла!» пройдет на центральной площади в селе Соловьевка. В 13.00 часов – массовые гуляния развернутся на площади имени В.И. Ленина в городе Корсакове. Встречать весну в этот день будут праздничной программой «Прощай, Масленица!». Гостей праздника ждут розыгрыши, песни, хороводы. Здесь же все желающие смогут приобрести сувениры, попить горячего чая и отведать ароматных блинов.