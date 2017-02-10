Южносахалинцев приглашают поучаствовать в кулинарном фестивале татарской кухни

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Жителей Южно-Сахалинска, желающих продемонстрировать свое кулинарное мастерство, приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе татарской национальной кухни, посвященном 90-летию первого татарского профессионального шеф-повара Юнуса Ахметзанова.

Мероприятие состоится 25 февраля в учебном корпусе № 4 Сахалинского государственного университета (Коммунистический проспект, 33). Начало в 11.00. Вход свободный.

Участники фестиваля представят свои домашние задания - приготовленные заранее традиционные свадебные блюда, мучные и кондитерские изделия татарской кухни, такие как эчпочмак, бэлеш, губадия, кыстыбый, перемячи, кош теле, пехлеве, бишкат, праздничный татарский пирог «Сметанник», чак-чак.

Как сообщают в Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, праздничную атмосферу подчеркнут уникальные способы сервировки стола с использованием атрибутов, соответствующих национальному колориту и традициям татарского гостеприимства. Гости мероприятия смогут насладиться творческими номерами, татарскими народными песнями и танцами. Со всеми желающими поделятся рецептами блюд.

Для участия в кулинарном фестивале необходимо до 24 февраля подать заявку по электронной почте Zakia62@mail.ru. Скачать анкету-заявку можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=8598).

Дополнительная информация - по телефонам: 8-914-763-79-66, 8-924-282-47-61