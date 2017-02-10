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Южносахалинцев приглашают поучаствовать в кулинарном фестивале татарской кухни
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Южносахалинцев приглашают поучаствовать в кулинарном фестивале татарской кухни

Заявки принимают до 24 февраля

Жителей Южно-Сахалинска, желающих продемонстрировать свое кулинарное мастерство, приглашают поучаствовать в фестивале-конкурсе татарской национальной кухни, посвященном 90-летию первого татарского профессионального шеф-повара Юнуса Ахметзанова.

Мероприятие состоится 25 февраля в учебном корпусе № 4 Сахалинского государственного университета (Коммунистический проспект, 33). Начало в 11.00. Вход свободный.

Участники фестиваля представят свои домашние задания - приготовленные заранее традиционные свадебные блюда, мучные и кондитерские изделия татарской кухни, такие как эчпочмак, бэлеш, губадия, кыстыбый, перемячи, кош теле, пехлеве, бишкат, праздничный татарский пирог «Сметанник», чак-чак.

Как сообщают в Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, праздничную атмосферу подчеркнут уникальные способы сервировки стола с использованием атрибутов, соответствующих национальному колориту и традициям татарского гостеприимства. Гости мероприятия смогут насладиться  творческими номерами, татарскими народными песнями и танцами. Со всеми желающими поделятся рецептами блюд.

Для участия в кулинарном фестивале необходимо до 24 февраля подать заявку по электронной почте Zakia62@mail.ru. Скачать анкету-заявку можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=8598).

Дополнительная информация - по телефонам: 8-914-763-79-66, 8-924-282-47-61

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:16 +1
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Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 16:23
Самые вкусные татарские блюда в Татарстане
Здесь сколько покупала тот же самый чак-чак - не то
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+3
Online
mogilesha Online
Написано сегодня, в 16:54
Хотелось бы поучаствовать в качестве едока :)
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+5
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:44
похаваем,чё...
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:23
Добрый человек, насчет дегустации ни слова
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 19:29
НюНик_просто_Анна, я бы тоже подегустировала!
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 19:33
Готовить татарские блюда не умею, но покушать готов
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 19:36
Ярославчик, тебе низзяяя!
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+2
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